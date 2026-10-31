유족 비공개 방침 번복…故 최불암 빈소 내부 첫 공개, '금관문화훈장' 놓였다

사진공동취재단

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 故 최불암의 빈소가 당초 유족의 뜻에 따라 비공개로 운영됐으나, 이후 내부 모습이 공개됐다.

30일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장 20호실에는 지난 29일 별세한 최불암의 빈소가 마련됐다. 향년 87세.

당초 유족 측은 빈소 내부를 공개하지 않기로 했다. 이에 취재진은 빈소 외부에 설치된 안내 화면을 통해서만 고인의 영정사진을 확인할 수 있었다.

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안내 화면에는 환하게 미소 짓고 있는 최불암의 흑백사진이 띄워졌다. 특히 빈소에는 대중에게 익숙한 예명 '최불암'이 아닌 본명 '최영한'이 표기돼 눈길을 끌었다.

이후 빈소 내부가 공개되면서 고인의 마지막 모습도 전해졌다. 공개된 빈소에는 생전 온화한 미소를 짓고 있는 고인의 영정사진이 자리했으며, 고인에게 추서된 금관문화훈장도 놓였다.

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이날 최휘영 문화체육관광부 장관은 빈소를 찾아 정부를 대표해 고인에게 금관문화훈장을 추서했다. 금관문화훈장은 문화훈장 중 최고 등급으로, 문화예술 발전에 기여한 인물에게 수여된다.

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최 장관은 조문 후 "퇴원하면 술 한잔하자고 하셔서 그날을 기다리고 있었는데, 너무 갑작스럽게 떠나셔서 안타깝다"며 "조금 전에 술 한잔 올려드리고 나왔다"고 밝혀 먹먹함을 안겼다.

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빈소에는 배우 김혜수, 유인촌, 나문희, 임현식, 박은수 등 연예계 동료와 후배들의 조문 행렬이 이어졌다. 특히 '전원일기'에서 고인과 부자지간으로 호흡을 맞췄던 유인촌은 "평상시에도 늘 아버지라고 불렀다"며 깊은 슬픔을 드러냈다.

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한편 최불암은 1959년 연극 '햄릿'으로 데뷔해 드라마 '수사반장', '전원일기' 등에서 활약하며 '국민 아버지'로 사랑받았다. KBS 1TV '한국인의 밥상'을 통해서도 오랜 시간 시청자들과 만났다.

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고인의 장례는 초록우산 어린이재단장으로 치러지며, 아내인 배우 김민자와 유족들이 마지막 길을 지키고 있다.

olzllovely@sportschosun.com