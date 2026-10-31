손수현, 급성 갑상선 항진증 투병 고백 "살 쭉쭉 빠지고 심장 빨리 뛰어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 손수현이 갑작스럽게 찾아온 갑상선기능항진증으로 힘든 시간을 보낸 뒤 건강을 회복하고 있다고 밝혔다.

손수현은 30일 "급성으로 찾아온 갑상선 항진증이 진짜 거의 다 나았다"는 글과 함께 셀카를 공개했다. 이어 "항진증 때문에 쭉쭉 빠지던 살이 조금 다시 쪘다"며 호전된 근황을 알렸다.

그는 "심장이 빠르게 뛰고 자꾸 식은땀이 나는 건 둘째 치고 너무x100 초조해서 자리에 엉덩이를 붙이고 앉아 있기가 힘들었다. 그게 호르몬 때문이었다니"라며 투병 당시 겪었던 증상을 털어놨다.

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그러면서 "자꾸 공황이 올 것 같은 느낌도 들었는데 그것도 항진증 증상 중 하나라고 했다"고 설명했다.

손수현은 "'난 죽지 않아. 사람은 이렇게 쉽게 죽지 않는다'고 중얼거리면서 숨을 쉬면 조금 나아졌었다"며 "감각이 묘한 게 몸의 톱니바퀴가 어딘가 안 맞는 느낌. 호르몬은 무섭다"며 당시를 떠올렸다.

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힘겨운 시간을 견뎌낸 그는 "아무튼 이겨냈다. 다 낫고 나니 겨울이 코앞이다"라며 "더 추워지기 전에 많이 돌아다녀야겠다. 추워도 걸어야지. 운동도 다시 해야겠지. 다들 아프지 마시라"고 당부했다.

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한편 1988년생인 손수현은 2013년 빅뱅 대성의 일본 앨범 수록곡 '우타우타이노 발라드' 뮤직비디오를 통해 데뷔했다. 당시 일본 배우 아오이 유우 닮은꼴로 대중에게 이름을 알렸으며, 이후 드라마 '블러드', '실종느와르 M', '막돼먹은 영애씨 시즌16'과 영화 '오피스', '나의 여신', '양치기', '럭키, 아파트', '빨간 열매' 등에 출연했다.