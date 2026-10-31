홍진경, 244km 순례길서 변비약 먹었다가 봉변 "내 팬티 발견하면 얼마나 웃을까"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 홍진경이 산티아고 순례길에 도전했다가 짐을 분실하고 변비약으로 인한 돌발 상황까지 맞는 등 우여곡절을 겪었다.

30일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '홍진경 행복 찾아 떠난 순례길에서 일어난 말도 안 되는 인생 경험'이라는 제목으로 영상이 게재됐다. 영상에는 홀로 산티아고 순례길에 오른 홍진경의 모습이 담겼다.

홍진경은 포르투에서 출발해 총 244km를 걷는 여정에 나섰지만, 첫날부터 예상치 못한 문제가 발생했다. 경유지인 리스본에서 짐이 도착하지 않은 것.

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홍진경은 "원래 계획대로면 체크아웃하고 포르투 대성당에 가서 순례자 여권 발급받고 출발했어야 했는데 문제가 생겼다. 리스본에서 내 짐이 안 왔다"고 말했다

이어 "거기에 갈아신을 양말, 옷가지들 필요한 것들 다 있는데 그래도 다행히도 오늘 포르투 공항에 짐이 온다고 하는데 저녁때 온다고 한다. 그래서 여기에 하루 더 머물러야 된다"고 설명했다.

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그러면서 "일단 숙소 1박 더 연장하고 성당에 가서 순례자 여권 받고 밥 먹고 동네 둘러보는 여유가 생겼는데 열흘에 걸쳐서 250km 걸어야 되는 여정이라서 하루에 25km씩 걷는 계획을 짜놨는데 그게 틀어졌다"고 토로했다.

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홍진경은 지인과 전화 통화를 하며 "갈아입을 옷도 없고 양말도 없다"고 현재 상황을 설명했다. 이에 지인이 "진정한 순례자가 됐다"고 위로하자 그는 "봇짐 하나 있다. 이것만 가지고 여행해 볼까 싶은 생각도 잠깐 들었다. 근데 비옷도 없고, 갈아입을 옷도 없다. 진정한 순례자라도 속옷은 빨아 입어야 되는 거 아니냐"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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그러나 다음날도 짐은 도착하지 않았다. 홍진경은 "공항에 가서 짐을 찾을 수 있을 거라고 생각했는데 리스본에서 짐이 오지 않았고 지금 어디에 있는지 모른다는 답변을 들었다. 너무 어이가 없다"며 헛웃음을 지었다.

결국 홍진경은 바지와 셔츠, 속옷을 하나씩 구입한 뒤 최소한의 짐만 챙겨 순례길에 올랐다.

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여정 중에는 또 다른 돌발 상황도 벌어졌다. 변비약을 복용한 뒤 갑작스럽게 신호가 왔지만, 주변 상점이 대부분 문을 닫아 화장실을 찾는 데 애를 먹은 것. 가까스로 화장실을 찾은 뒤, 이어진 화면에는 홍진경이 새 속옷을 구입하는 모습이 담겼다.

홍진경은 "진짜 오해하지 않으셨으면 좋겠다. 솔직히 말씀드리면 한 방울, 그것뿐이다"라고 고백했다. 이어 "포르투갈 변비약은 무서운 것 같다. 화장실에서 내 팬티를 발견한 사람은 얼마나 웃을까. 진짜 미치겠다"며 민망한 웃음을 터뜨렸다.

짐 없이 시작된 순례길을 우여곡절 끝에 완주한 홍진경은 열흘간의 일정을 모두 마친 뒤 귀국길에 올라서야 공항에서 짐을 되찾았다.