그리, 父 김구라 재산 최대 300억 추정 "방송 쉬지 않고 재테크도 하니까"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 그리가 결혼정보회사 상담을 받으며 아버지 김구라의 자산 규모를 최대 300억 원 구간으로 추정했다.

30일 유튜브 채널 '김그리'에는 '결정사 다녀왔습니다.'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 그리는 자신의 결혼 조건을 냉정하게 평가받기 위해 성지인 대표가 운영 중인 결혼정보회사(이하 결정사)를 찾았다.

이날 그리는 상담 중 결혼할 때 부모의 경제적 지원을 받을 수 있을 것 같으냐는 질문에 "내 입으로 말하는 게 이상하다"며 웃었다. 그러면서 "아버지는 그렇게 생각하지 않을 수 있지만 있을 것 같다"고 답했다.

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그리는 "가전제품이라도 해주실 수 있는 거 아니겠냐. 집은 있으니까 집 해달라는 게 아니다"라고 설명했다. 앞서 구리에 30평짜리 아파트를 보유하고 있다고 밝힌 그는 "증여 아니고 대출받아서 내가 마련한 집"이라고 강조했다.

김구라의 자산 규모 질문에는 처음에는 "모른다"고 답했다. 그러나 대략적인 구간을 선택해 달라는 요청을 받자 '50억~100억 원'과 '100억~300억 원' 구간을 골랐다.

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그러면서 "아버지가 (방송 활동을) 오래 하셨고, 진짜 안 쉬고 하셨다"며 "경제 유튜브도 하시고 재테크도 하시니까 정확한 자산은 모르지만 아마 많이 똑똑하게 잘하셨을 것 같다"고 추측했다.

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상담 결과 그리는 동년배 기준 상위 0.1%에 해당한다는 평가가 나왔다. 이에 그리는 "좋은 말씀해 주셔서 내가 어깨를 펴고 당당하게 살 수 있을 것 같다"며 환하게 웃었다.

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성지인은 "부모님도 워낙 준비가 잘돼 있다. 그 부분이 사실 굉장한 장점"이라며 부모의 자산에 따라 평가 구간이 달라지는 현실을 설명했다.

이에 그리는 "효도하겠다. 더 잘할 거다. 나도 이제 물리적으로 뭔가 좀 이뤄낼 때가 된 것 같다"며 "물론 아버지만큼은 못 갈 수도 있지만"이라고 말했다.

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성지인이 "아버지 나이가 됐을 때는 가능할 수 있다. 아버지가 동현 씨 나이 때 지금보다 자산이 많았을 것 같으냐"고 묻자 그리는 단호하게 "아니다. 생그지였다"고 답해 웃음을 안겼다.

그리는 어린 시절 어려웠던 가정 형편도 떠올렸다. 그는 "베란다가 내 방이었다. 정말 작은 베란다에서 놀았는데, 아버지가 그 모습을 보면서 얼마나 짠해했는지 모른다"고 회상했다.

이어 "진짜 작은 TV로 아버지 나오는 '폭소클럽' 모니터했던 시절도 있었다. 5~6세 때까지 그랬다"며 "아버지가 열심히 사셨고 나는 운 좋게 된 거다. 효도하겠다"고 거듭 강조했다.