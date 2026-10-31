"집에 자꾸 찾아와" 김민, 도 넘은 사생활 침해 호소..전현무도 '걱정'

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[스포츠조선 정유나 기자] '나 혼자 산다' 김민이 동두천 집을 공개한 뒤 도 넘은 사생활 침해에 시달리고 있다고 밝혔다.

30일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 여전히 자유롭고 낭만적인 일상을 보내는 '동두천 자연인' 김민의 모습이 공개됐다.

이날 김민은 오토바이의 오일을 교체하기 위해 친한 형이 운영하는 정비소를 찾았다. 알고 보니 정비소를 운영하는 형은 김민이 현재 거주 중인 동두천 집의 집주인이었다.

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정비소 형은 김민을 보자마자 "집에 아직 사람 많이 오냐"고 물었다. 이에 김민은 "계속 온다"고 답하며 집을 찾아오는 낯선 사람들로 인한 고충을 털어놨다. 이를 지켜보던 MC 전현무가 "모르는 사람들이 찾아오는 거냐"고 묻자 김민은 고개를 끄덕였다.

집을 공개한 뒤 불특정 다수가 거주 공간까지 찾아오는 상황이 이어지고 있는 것. 특히 김민은 단순한 관심을 넘어 사적인 공간에서까지 불편을 겪고 있음을 드러내 안타까움을 자아냈다.

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앞서 김민은 지난 28일 방송된 MBC 예능 '라디오스타'에서도 집을 찾아오는 사람들로 인한 고충을 토로한 바 있다. 당시 그는 "집에 사람들이 너무 찾아온다. 차가 (마당까지 무작정) 들어와서 보고 있으면 다시 간다. (보안에) 신경 썼는데도 다 아시더라"고 밝혔다. 집 마당까지 차량이 들어오는 일이 벌어지고, 보안에 신경을 써도 방문객을 막기 어려운 상황을 전한 것이다.

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한편 김민은 앞서 '나 혼자 산다'를 통해 지어진 지 약 90년이 넘은 구옥에서 자유와 낭만이 묻어나는 동두천 생활을 공개해 화제를 모았다. 소박한 집과 자연 속 일상이 관심을 끌었지만, 집이 알려진 뒤 예상치 못한 사생활 침해로 이어지면서 유명세의 씁쓸한 이면도 드러나고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com