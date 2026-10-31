"사랑합니다" 세번 외친 최수종..故최불암 향한 먹먹한 추모에 '울컥'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 최수종이 '한국인의 밥상'을 통해 인연을 맺은 대선배 고(故) 최불암의 별세에 애틋한 추모의 마음을 전했다.

최수종은 지난 30일 자신의 SNS에 최불암의 생전 사진과 함께 고인을 기리는 글을 게재했다.

그는 최불암을 향해 "한 평생 배우라는 이름을 넘어 대한민국 이웃들의 땀방울과 밥상 위의 삶을 가장 깊이 경외하고 아껴주셨던 선생님"이라고 회상했다. 이어 "선생님이라는 커다란 그늘 아래에서 함께 울고 웃을 수 있어서 참으로 행복했고 감사했다"며 "하나님의 위로와 평안이 함께하시길 기도한다"고 애도의 뜻을 밝혔다.

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글의 마지막에는 "사랑합니다"라는 말을 세 차례 거듭하며 고인을 향한 깊은 존경과 그리움을 드러냈다.

두 사람의 인연은 KBS 1TV '한국인의 밥상'을 통해 이어졌다. 최불암은 2011년 첫 방송부터 약 14년 동안 프로그램의 진행자로 활약하며 전국 각지의 음식과 그 안에 담긴 사람들의 이야기를 시청자들에게 전했다.

사진=사진공동취재단

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그러나 최불암은 지난해 3월 허리디스크 수술을 받은 뒤 거동이 불편해지면서 '한국인의 밥상'에서 하차했다. 이후 최수종이 선배의 뒤를 이어 진행을 맡았다. 당시 최불암은 "오랜 시간 함께해 온 밥상 이야기를 이제 든든한 후배에게 물려주고자 한다"는 뜻을 전한 것으로 알려졌다.

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한편 최불암은 지난 29일 밤 10시께 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 별세했다. 향년 87세. 빈소는 서울아산병원 장례식장 20호에 마련됐다.

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jyn2011@sportschosun.com