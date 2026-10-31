"최근 다 헤어진 분들" 28기 현숙, 영자·정희 만났다 "귀한 그림"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 28기 현숙이 정희, 영자와 만났다.

현숙은 31일 "말이 필요 없지 28기 최고야 그렇지 않나요?"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 영자, 정희와 만난 현숙의 모습이 담겼다. 현숙과 정희는 최근 옷가게를 오픈한 영자를 응원하기 위해 옷가게를 찾았다. 세 사람은 다양한 옷을 입어보며 웃음꽃을 피웠다.

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특히 세 사람은 '나는 솔로' 28기 멤버들 중 최근 이별을 겪은 멤버들이다. 현숙은 영식과 결별했고, 정희도 광수와 결별 소식을 알렸다. 영자 역시 영철과 이혼 소식을 알린 바 있다.

이에 한 팬은 "최근 다 헤어진 분들이네"라고 댓글을 달았고 현숙은 "그쵸? 귀~~한 그림입니다. 한 장 한 장 귀한 사진 보고 가셔요"라고 쿨하게 받아쳤다.

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한편, '나는 솔로' 28기 돌싱 특집에 출연한 현숙과 영식은 방송이 끝난 후인 지난 3월 뒤늦은 열애를 고백했다. 인천, 광주를 오가며 장거리 연애를 이어온 두 사람은 재혼 생각까지 있다고 할 정도로 깊은 관계를 이어왔으나 결국 결별을 선택했다.

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wjlee@sportschosun.com