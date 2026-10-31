홍현희 "父, 담도암 입원 2주만 별세, 의사에 무릎 꿇고 치료해달라 빌어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 홍현희가 아버지의 임종을 돌아봤다.

30일 유튜브 채널 '홍쓴TV'에서는 '아빠 준범이 많이 컸지?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

홍현희 가족은 홍현희의 아버지가 안장되어있는 괴산호국원을 찾았다. 셋이 함께 온 건 처음이라고.

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홍현희의 아버지는 2019년 담도암 말기 진단을 받고 입원한지 2주 만에 돌아가셨다. 제이쓴은 "너무 일찍 돌아가셨다. 결혼하고 이듬해 돌아가셨다"고 밝혔고 홍현희는 "그래도 제가 활동하고 제일 바쁠 때라 연예인 분들 많이 오셨다. 좋아하셨을 것"이라며 덤덤하게 밝혔다.

제이쓴은 장인어른이 담도암 판정을 받았을 때를 떠올렸다. 제이쓴은 "5월에 식사라도 대접하려고 갔는데 혈색이 너무 안 좋으시더라. 병원에 빨리 모셔갔다. 의사가 큰일난 거 같다 해서 나도 앞이 막막하더라. 현희한테 어떻게 얘기하지 싶어서 '큰 병원 가서 진찰해봐야 될 거 같다'고만 했다"고 밝혔다.

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홍현희는 "(의사가) '해드릴 수 없다' 했을 때 무릎 꿇고 의사선생님한테 '해주시면 안되냐' 해서 알겠다 했다. 한 2주?(만에 돌아가셨다)"라며 "지금 생각해보면 너무 늦게 모시고 갔다. 아빠한테 같이 가자 해도 안 가신다 하면 더 이상 그런 얘기하기 싫으니까. 애가 아니니까 (병원에) 모시고 갈 수 없다 생각했는데 그런 게 후회된다. 본인이 너무 힘들게 살아오셨는데 결혼하고 제가 일도 잘 되고 하니까 마음을 놓으신 거 같다"고 밝혔다.

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아버지의 임종 직전을 떠올리기도 했다. 홍현희는 "진짜 그렇게 얘기 못하다가 대화를 1시간 이상 해본 적이 없다. 임종 직전에 1시간 정도 시간이 있으셔서 무슨 래퍼처럼 그동안의 이야기를 담아서 '진짜 감사하고 고맙고 죄송하다' 이런 얘기하면서 '나중에 내 아들로 태어나달라' 했다"며 "준범이 태어나니까 유독 더 후회 없이 하려고 한 것도 있다"고 밝혔다.

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이에 제이쓴은 "그래서 못 혼내는 거다"라고 농담했고 홍현희는 "그런 마음이 있나 보다. 예전에는아빠 같더라. 그래서 '아빠' 이러면 애들은 옹알이 하니까 어어 하는데 타이밍이 절묘했다. 그럴 대 아빠 아니야? 싶었다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com