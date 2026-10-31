국민은 '최불암'이라 불렀지만…빈소에 적힌 이름은 '최영한'

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[스포츠조선 김준석 기자] 국민은 그를 '최불암'이라 불렀다. 그러나 빈소 안내판에는 본명 '최영한'이 적혔다.

지난 29일 별세한 배우 고(故) 최불암의 빈소가 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 마련됐다. 향년 87세.

1959년 연극 '햄릿'으로 연기 인생을 시작해 67년간 대중과 함께한 고인은 마지막 자리에서 본명으로 조문객을 맞았다.

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환하게 웃는 고인의 흑백 영정 아래에는 대중에게 익숙한 예명 대신 '최영한'이라는 이름이 놓였다.

빈소 내부에는 고인의 영정과 함께 금관문화훈장도 자리했다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 30일 빈소를 찾아 정부를 대표해 고인에게 금관문화훈장을 추서하고 전달했다. 금관문화훈장은 문화훈장 가운데 최고 등급이다.

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최 장관에게는 고인과 나눈 약속이 남아 있었다. 그는 지난 6월 입원 중이던 최불암을 병문안했다.

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당시 최불암은 환한 얼굴로 그를 맞으며 "퇴원하면 술 한잔하자"고 말했다. 최 장관은 그날을 기다렸지만, 두 사람이 다시 마주 앉아 술잔을 기울이는 일은 이루어지지 않았다.

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최 장관은 조문을 마친 뒤 "너무 빨리 허망하게 가셔서 야속하다"며 "조금 전에 술 한잔 올려드리고 나왔다"고 말했다. 살아서 함께 나누기로 했던 한잔은 결국 고인의 영정 앞에 놓였다.

빈소에는 고인과 오랜 세월 인연을 맺은 동료와 후배들의 조문도 이어졌다. MBC 드라마 '전원일기'에서 아들로 호흡을 맞춘 유인촌은 평소 고인을 "아버지"라고 불렀다며 애도했다.

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김혜수, 나문희, 임현식, 박은수 등도 빈소를 찾아 고인에게 마지막 인사를 건넸다.

고인은 MBC '수사반장'의 박영한 반장, '전원일기'의 김 회장 역으로 시청자들의 사랑을 받았다. KBS 1TV '한국인의 밥상'을 14년간 진행하며 전국의 밥상과 사람들의 이야기를 전하기도 했다.

고인의 장례는 초록우산 어린이재단장으로 치러진다. 발인은 11월 2일이다.

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narusi@sportschosun.com