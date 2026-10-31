"물에 약물 타는 게 웃겨?" 엔하이픈, '범죄 희화화' 챌린지 논란 [SC이슈]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 그룹 엔하이픈의 이른바 '눈치싸움' 챌린지가 논란이 되고 있다.

엔하이픈 공식 계정에는 30일 '눈치싸움' 챌린지 영상이 게재됐다. 이는 해외에서 유행하는 숏폼 영상 중 하나로, 상대가 보고 있지 않을 때 물에 약물을 타는 영상이다.

물을 앞에 두고 대화 중인 정원과 제이. 제이는 정원의 시선을 돌린 뒤 물에 약물을 탄다. 하지만 정원은 제이의 시선을 돌린 후 약물을 탄 물을 제이의 물과 바꾼다. 이를 눈치채지 못한 제이는 물을 마신 후 쓰러지고, 제이는 신나게 춤을 춘다.

Advertisement

영상이 공개된 뒤 팬들의 반응은 싸늘했다. 물에 약물을 타는 행위가 범죄를 연상시킨다는 것. 일부 팬들은 장난으로 소비하기에는 소재가 부적절하다며 비판을 제기했다. 특히 상대방이 모르는 사이 물에 약물을 타고 이를 마신 사람이 쓰러지는 장면이 연출됐다는 점에서 가볍게 넘기기 어렵다는 지적이다.

해당 챌린지가 해외에서 유행하는 콘텐츠라는 점과 별개로 범죄를 희화화하는 듯한 연출이 부적절했다는 반응도 이어졌다. 유명 아이돌 그룹의 공식 계정에 올라온 영상인 만큼 콘텐츠를 공개하기 전 신중했어야 한다는 의견도 나왔다.

Advertisement

한편, 그룹 엔하이픈은 현재 전 세계 22개 도시에서 월드투어 'ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA''를 진행하고 있다. 오는 11월에는 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'를 발매한다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com