이순실, 10개월만 43kg 감량 성공..."건당 천만 원" 시니어 모델 도전 ('사당귀')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 43kg 감량에 성공한 이순실이 이번에는 시니어 모델에 도전한다.

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회는 최고 시청률 6.6%를 기록하며, 227주 연속 동시간대 예능 1위로 독보적인 파워를 과시했다. (닐슨코리아 기준)

오는 11월 1일(일) 방송되는 '사당귀'에서는 몰라보게 날씬해진 이순실 보스의 모습이 공개돼 이목을 집중시킨다. 이날 이순실은 성수동 한복판에 뾰족한 하이힐을 신고 등장, 치명적인 뒤태를 마음껏 뽐내 스튜디오를 초토화시킨다. 전현무는 "설마, 아니지?"라며 눈을 의심하고, 김숙 역시 "딴 사람이 됐어"라며 입을 다물지 못한다.

Advertisement

102kg까지 나갔던 이순실은 단 10개월 만에 무려 43kg을 감량했다고 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 한다. 키 171cm, 체중 59kg이라는 완벽한 모델 스펙을 완성한 이순실은 "뚱뚱할 때 어떻게 살았는지 몰라"라며 환골탈태한 소감을 전한다.

폭풍 감량 후 자신감이 한껏 물오른 이순실은 내친김에 시니어 모델에 도전장을 내민다. 모델 학원을 찾아간 이순실은 런웨이 워킹부터 화보 포즈까지 본격적인 모델 수업에 나선다.

Advertisement

한편, 여성 시니어 모델계의 '끝판왕'인 83세 최순화 모델이 등판에 이목을 집중시킨다. 최순화가 독보적인 모델 포스와 힙한 매력을 뽐내며 등판하자, 이순실은 "이게 바로 모델이지"라며 감탄을 쏟아낸다고. 특히 최순화는 "해외 프로젝트의 경우 건당 천만 원"이라고 수입을 밝혀 놀라움을 안긴다. 시니어 모델계의 톱 클래스다운 남다른 수입 공개에 이순실 역시 입을 다물지 못한다는 후문.

Advertisement

단 10개월 만에 모델 스펙으로 거듭난 이순실의 시니어 모델 도전기는 성공할 수 있을지 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.

Advertisement

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

wjlee@sportschosun.com