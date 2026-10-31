핼쑥해진 거미, 워킹맘 고충 고백 "하루에 5분도 앉을 수 없어" ('더시즌즈')

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[스포츠조선 이우주 기자] '더 시즌즈-성시경의 고막남친'이 완성도 높은 라이브와 유쾌한 음악 토크를 선사했다.

지난 30일 방송된 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 거미, 박진영, 에릭남, 터치드(TOUCHED)가 출연해 각자의 음악과 이야기를 펼쳐냈다.

거미는 듀엣 코너 '두 사람'의 게스트로 나서 성시경과 함께 '그대네요'를 부르며 감미롭고 서정적인 하모니를 선보였다. 거미는 지난 6월 조정석이 출연해 성시경과 듀엣 호흡을 맞췄던 것을 언급하며 "너무 좋았다더라. 화음이 잘 어울렸다고 스스로 생각하고 있다"고 전해 웃음을 자아냈다. 자녀들과 성시경의 일화도 공개했다. 거미는 "첫째가 왕자님처럼 한쪽 무릎을 꿇고 눈을 마주쳐주는 성시경에게 반해버렸다"고 전했으나 이내 "악뮤 콘서트에 다녀오고 바뀌었다"고 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.

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거미는 10년 만의 정규앨범 발매에 앞서 선공개한 신곡 'Perfect World(퍼펙트 월드)'에 대해 "육아를 하다 보니 감정이 아이들에게 맞춰져 있다. 아이들을 생각하며 가사를 쓰게 됐다"고 곡에 얽힌 비하인드를 전했다. 특히 일과 육아를 병행하는 것에 대해 "하루에 5분도 그냥 앉아 있을 수 없다"고 고충을 드러내면서도 "그럼에도 너무 행복하다는 생각이 든다"고 두 아이를 향한 깊은 사랑을 내비쳤다. 거미는 아이들을 생각하며 직접 써 내려간 'Perfect World'를 특유의 호소력 짙은 목소리로 들려주며 진한 여운을 남겼다.

최근 드라마 '100일의 거짓말'에서 열연 중인 갓세븐 박진영은 지난 5월 발매한 두 번째 미니앨범의 타이틀곡 'EVERLOVE(에버러브)' 무대를 방송에서 처음 공개했다. 박진영은 이번 앨범에 최유리, 구름, 데이식스 원필이 참여했다고 밝히며 "좋은 사람들과 앨범을 만들게 됐는데 이것도 내 복인가 싶다"며 감사함을 전했다. 특히 17세 연습생 시절부터 알고 지냈던 원필에 대해서는 "통화를 하다 보니 10시간 정도 되더라. 좋은 사람이라 할 얘기가 많아진다"며 돈독한 우정을 드러냈다. 이어 원필과의 스토리를 담은 '열일곱'이라는 곡을 즉석에서 불러 두 사람의 인연을 음악으로 풀어냈다.

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또한 박진영은 '더 시즌즈' 강승원 음악감독의 곡인 故 김광석의 '서른 즈음에'를 담백하게 소화해 성시경의 극찬을 이끌어냈다. 가수 활동뿐만 아니라 배우로서도 탄탄한 입지를 다져가고 있는 박진영은 "좋은 기회에 해볼 수 있는 걸 해보자는 마음으로 지금까지 왔다"며 배우로서 한 걸음씩 성장해온 과정을 돌아봤다. 평소 성시경의 팬임을 밝힌 박진영은 이날 성시경의 '영원히'를 가창하며 따뜻한 감성으로 자신의 무대를 마무리했다.

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에릭남은 약 7년 만에 국내 방송에 복귀하며 오랜만에 관객들과 반가운 만남을 가졌다. 현장의 뜨거운 환호 속에 에릭남은 대표곡 'Good For You(굿 포 유)'를 가창하며 감각적이면서도 여유로운 무대 매너를 선보였다. 과거 할리우드 스타 내한 인터뷰를 담당하며 진행력을 인정 받았던 에릭남은 이날도 톰 크루즈와의 인터뷰를 마친 성시경의 이야기를 자연스럽게 끌어내며 인터뷰어로서의 면모를 보였다. 성시경은 톰 크루즈에 대해 "더 좋아졌고 좋은 에너지를 받았다"며 "'고막남친'에도 해외 스타가 나왔으면 좋겠다"며 바람을 드러냈다.

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에릭남은 지난 7년간 미국을 무대로 활동하며 타임지 선정 '임팩트 100' 수상, 미국 대표 예능 출연, 80개 도시 투어를 비롯해 4편의 영화에 출연했다는 근황까지 전해 모두를 놀라게 했다. 에릭남은 미국 활동에 대해 "동양인 남자 배우나 가수가 나와줬으면 좋겠다고 섭외가 왔다. '내가 할 일이 이거다' 싶었다. 좋은 성과로 이어져 감사했다"고 소감을 전했다. 또한 최근 우주소녀 다영이 미국에서 앨범을 제작하는 과정에서 도움을 주었다고 알려진 에릭남은 "기회를 제대로 보여주고 싶은 마음이 이해됐고 그 열정이 보였다"며 다영의 도전에 기꺼이 힘을 보탠 이유를 밝혀 훈훈함을 더했다.

밴드 터치드는 첫 무대로 '야경'을 선보이며 폭발적인 가창력과 탄탄한 밴드 사운드로 짜릿함을 선사했다. 멤버 전원이 서울예대 동문인 터치드는 밴드 결성 당시 보컬 윤민을 영입하기 위해 수개월간 SNS에 꾸준히 댓글을 남겼던 비하인드를 공개했다. 윤민은 "처음부터 밴드 음악이 하고 싶었다. 항상 불안함을 안고 있는데 멤버들이 저에게 확신을 주는 모습에 '이런 매력을 가진 사람들이라면 같이 해볼 수 있지 않을까?' 생각했다"며 터치드에 합류하게 된 계기를 밝혔다.

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멤버들의 끈끈한 관계를 엿볼 수 있는 일화도 이어졌다. 존비킴은 "윤민이 목이 안 좋은 상태로 3일의 단독 공연을 마쳤는데 전우애가 생기더라. 그래서 전화를 걸었다"며 윤민에게 진심을 전했던 사연을 털어놨다. 이날 윤민은 원곡자 성시경 앞에서 '희재'를 파워풀한 보컬로 소화하며 깊은 인상을 남겼다. 윤민의 '희재'를 들은 성시경은 "세 멤버분들이 윤민에게 계속 잘해야겠다. 자기만의 보컬 스타일로 소화하는 게 너무 좋다"며 터치드의 팀워크를 응원했다. 데뷔 5년 만에 첫 정규앨범 소식을 전한 터치드는 끝으로 'Fallen Angel(폴른 엔젤)'을 열정적인 밴드 라이브로 펼쳐내며 강렬하게 무대를 마무리했다.

한편, KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 매주 금요일 밤 10시 방송된다.

wjlee@sportschosun.com