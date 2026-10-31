"그건 성추행이지"…하지원·이서진, 김광규 '거품 키스 애드리브' 질문에 당황

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[스포츠조선 김준석 기자] 김광규의 '거품 키스 애드리브' 질문에 이서진과 하지원이 당황했다.

이서진은 "키스가 애드리브면 성추행이지, 무슨 소리 하는 거냐"고 받아쳤고, 하지원도 "큰일 난다"고 맞장구쳤다.

지난 30일 방송된 SBS 예능 프로그램 '무엇이든 해줄지니-비서진'(이하 '비서진')에서는 배우 하지원이 '마이 스타'로 등장해 이서진과 23년 만에 재회했다.

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이날 김광규는 하지원에게 드라마 '시크릿 가든'의 유명한 거품 키스 장면을 언급하며 "애드리브냐"고 물었다. 두 사람의 반응에 김광규는 "거품 묻힌 거 말이야"라고 질문의 뜻을 정정했다.

하지원은 "대본에 있었다. 카푸치노를 마시면 거품이 묻어야 하고, 원래 닦아주는 장면이 있었다"고 설명했다.

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이어 "예전 인터뷰에서 카푸치노를 좋아한다고 한 적이 있는데, 작가 선생님이 배려해주셨다"며 장면에 얽힌 비하인드를 전했다.

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하지원은 함께 작품에 출연한 상대 배우들에게 촬영 중 호감을 느끼기도 한다고 털어놨다.

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이서진이 조인성, 소지섭, 현빈, 지창욱 등 하지원과 호흡을 맞춘 배우들을 언급하며 "같이 하면 무조건 뜬다고 유명했다"고 말하자, 하지원은 "촬영하면 상대 배우를 좋아한다. 그런데 온앤오프는 확실하다"고 밝혔다.

narusi@sportschosun.com