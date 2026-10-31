남보라, 혼전임신 질문에 "100일 된 子, 결혼식 왔을 수도 있고" ('돈쭐청문회')

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 남보라가 결혼식에 얽힌 농담부터 다섯 자녀를 향한 바람까지 솔직하게 털어놨다.

남보라는 최근 공개된 키움증권 유튜브 채널 '채널크크'의 콘텐츠 '돈쭐청문회'에 출연해 결혼 생활과 자녀 계획을 공개했다.

이날 박영진은 생후 100일 남짓 된 아들을 키우고 있는 남보라에게 "아들이 결혼식에 왔느냐"고 짓궂게 물었다. 남보라는 "왔을 수도 있고 안 왔을 수도 있다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.

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13남매 중 장녀인 남보라는 대가족의 남다른 규모도 전했다. 8남 5녀로 이뤄진 가족사진으로 감탄을 자아낸 그는 일곱째 동생의 생일을 맞히는가 하면 "2월에는 가족 구성원의 생일이 없다"고 밝혔다.

이어 "둘째를 2월에 낳고 싶다"고 말해 눈길을 끌었다. 가족 중 생일이 없는 달을 둘째의 생일로 채우고 싶다는 계획이다. 남보라는 "마음 같아서는 다섯 명을 낳고 싶은데 나이가 있다 보니 세 명이 마지노선이지 않을까"라고 덧붙였다.

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13남매 장녀인 남보라는 대가족을 꾸리고 싶은 바람과 현실적인 출산 계획을 함께 공개하며 솔직한 매력을 드러냈다.

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'돈쭐청문회'는 키움증권 유튜브 채널 '채널크크'에서 매주 목요일 오후 6시 공개된다.

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wjlee@sportschosun.com