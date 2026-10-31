신민아, ♥김우빈도 부러워한 근수저라더니 "킥복싱 대회 출전 권유 받아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 신민아가 남다른 운동신경을 자랑했다.

30일 이은지의 유튜브 채널에서는 배우 신민아가 출연했다.

최근 식단 관리를 시작했다는 신민아는 "운동, 식단을 안 해도 유지했는데 몸이 안 좋다고 느꼈다. 예전에 입었던 바지가 잘 안 맞으면서 관리를 해야 할 시기가 왔다 느꼈다"고 밝혔다. 신민아는 김우빈도 부러워하는 '근수저' 체질이라 밝힌 바 있다.

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신민아는 "의식적으로 과일이랑 샐러드를 먹고 탄수화물을 먹으려는 노력을 하고 있다. 2주 하다가 피자 먹는 꿈을 꿨다. 그 다음 날은 떡볶이를 먹는 꿈을 꿨다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

이은지는 "운동도 하냐"고 물었고 신민아는 "필라테스도 해보고 발레도 했다"고 밝혔다. 이은지가 "잘 어울린다"고 하자 신민아는 "잘 어울릴 거 같죠? 저도 그 생각으로 했는데 점프할 때 거울 보면서 하는데 진짜 못 봐주겠더라. 제가 상상하는 속도랑 다르게 점프를 한다. 그 이후로 발레를 끊었다"고 솔직히 밝혀 웃음을 더했다.

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이은지는 "오히려 킥복싱 같은 게 더 잘 맞으려나?"라고 물었고 신민아는 "제가 '때려'라는 드라마를 했다. 복싱 드라마인데 소질이 좀 있었다. 가르쳐 주시던 관장님이 대회 한번 나가라 했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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신민아는 "근데 저희 회사에서 안 된다 했다. 저는 나가고 싶었다"며 "제가 운동을 되게 잘한다. 운동 신경이 사실 있는데 너무 벌크업이 돼서 잘 안 하려고 한다. 그냥 식단하고 산책하고 스트레칭한다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com