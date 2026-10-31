'위생 구설' 기안84, '코 푼 수건'으로 입 닦고 걸레로까지…유리 "왜 안 아파?"

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[스포츠조선 김준석 기자] 기안84가 코를 푼 수건으로 입가를 닦고 바닥에 떨어진 오징어를 주워 먹는 모습을 보인 가운데, 유리가 놀라움을 감추지 못했다.

지난 30일 방송된 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에서는 마흔세 번째 생일을 맞아 제주도 어머니 집을 찾은 기안84의 하루가 공개됐다.

어머니가 싸 준 생일 도시락을 들고 바닷가에서 식사를 하던 기안84는 반찬통을 놓쳤다. 바닥에 흩어진 오징어를 하나씩 주워 밥 위에 올린 뒤 먹는 모습을 본 유리는 "밥 위에?"라며 놀랐다.

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기안84가 오징어를 그대로 먹자 유리는 "그걸 먹어?"라며 경악했고, 전현무는 "맹장 조심하라"고 농담했다.

기안84는 이어 코를 푼 수건으로 입가를 닦았다. 다른 출연진은 익숙한 듯 별다른 반응을 보이지 않았지만 유리는 다시 한번 놀랐다.

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수건의 쓰임을 묻자 기안84는 "스포츠 타월이다. 땀도 닦고, 머리 감고, 행주로도 쓰고 걸레로도 쓴다"고 답했다.

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유리는 "왜 안 아파? 어떻게 안 아픈 거야?"라며 믿기지 않는다는 반응을 보였다. 전현무는 "면역력이 오히려 좋아진 것 같다"고 말해 웃음을 안겼다.

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기안84의 위생 습관은 앞서 넷플릭스 '대환장 기안장 시즌2'에서도 화제가 됐다.

당시 김연경은 기안84가 사흘 내내 같은 속옷을 입었다고 언급했고, 땀을 흘린 뒤 씻지 않은 채 이불에 눕는 모습을 보고 만류하기도 했다.

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숙박객이 사용한 이불을 세탁하지 않고 털어 다시 내놓는 장면을 두고 침구 관리 방식에 대한 지적도 나왔다.

한편 이날 방송에서 기안84는 러닝을 하다 볼이 처졌다며 성형수술에 대한 욕심을 드러내기도 했다.

narusi@sportschosun.com