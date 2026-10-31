홍혜걸♥여에스더, 아프리카 여행 앞두고 날벼락 "전쟁으로 두바이 호텔 날려"

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[스포츠조선 이우주 기자] 의사 홍혜걸 여에스더 부부가 아프리카 여행을 떠난다.

30일 홍혜걸 여에스더 부부의 유튜브 채널에서는 '여에스더, 홍혜걸 드디어 아프리카 갑니다!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

홍혜걸은 "저희가 드디어 여행을 간다. 튀르키예하고 아프리카로 보름 동안 떠난다"며 "집사람이 가기로 해놓고 펑크낸 게 한두 번이 아니라 꾀를 냈다. 취소 불가. 버튼을 당신이 직접 누르게 했다. 사실 비싼 곳이다. 환갑 기념으로 가는데 6개월 전에 미리 픽스하니까 60% 가까이 싸지더라"라고 들떴다.

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여에스더는 "엄청 비싼 호텔인데 다 포함되어있다. 식사, 사파리 가는 거 다 포함한 가격이고 신발 세척도 저녁에 두면 아침에 해온다더라. 원하는 음식도 다 갖다준다더라"라고 기뻐했다.

그때 홍혜걸은 "갑자기 비밀 하나를 공개하려 한다"고 돌발 발언을 했다. 여에스더는 "혜걸 씨 또 돈 썼을까 봐"라고 걱정하다 "내 환갑선물 뒤늦게 준비했구나"라고 기대했다.

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하지만 홍혜걸은 "어이가 없다. 나를 그렇게 모르냐. 선물은 단 한 번도 한적도 없고 앞으로도 안 할 거다"라며 "정말 미안하다. 그거하고 거리가 너무 멀다. 화 안 낸다고 약속해라. 충분히 화날 일이다"라고 밝혔다.

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홍혜걸은 "우리가 처음에 두바이를 통해 가기로 했다. 두바이에서 며칠 머물다 나이로비로 가려고 했는데 중동 사태로 전쟁 나고 난리가 나지 않았냐"고 조심스럽게 밝혔고 여에스더는 "날렸죠? 두바이 호텔 날렸죠?"라고 눈치를 챘다. 홍혜걸은 "항공사는 환불이 되는데 두바이 호텔은 할 수가 없다. 근데 어쩔 수 없는 것"이라 토로했고 여에스더는 "사파리는 환불 안 되는 거지만 두바이는 선택의 여지가 많으니까 환불 되는 걸로 가야 한다"고 답답해했다. 그러면서 여에스더는 "내가 왜 화가 안 나는 줄 아냐. 한도가 넘으면 화가 안 난다"고 해탈했다.

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wjlee@sportschosun.com