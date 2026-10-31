'43세' 이세돌, 20살 된 딸 있었다…"2006년생 멘토와 친구"

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[스포츠조선 김준석 기자] 43세 이세돌이 20대 딸을 둔 아버지라는 사실을 밝혔다.

자신보다 23살 어린 2006년생 멘토들에게 "제 딸이랑 친구"라고 말해 웃음을 안겼다.

지난 30일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '백수 이세돌'에서 이세돌은 한강 수영장 폐장 청소에 나섰다.

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이날 그는 20살 멘토들을 만나 "몇 년생이냐"고 물었다. 멘토들이 "2006년생"이라고 답하자 이세돌은 "왜 나이를 여쭤보냐면 제 딸이랑 친구다"라고 설명했다. 멘토들은 이세돌을 향해 "아버지!"라고 외쳤다.

이후 한 멘토가 바둑을 몇 살 때부터 뒀는지 묻자 이세돌은 "5살 때부터 했다"고 답했다. 아마추어 5단 실력의 아버지와 형, 누나들이 바둑을 두는 모습을 보고 자연스럽게 시작했다고.

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그는 "형, 누나들이 배우니까 따라서 놀이로 했다"며 "어릴 때 가족이 모이면 바둑을 많이 뒀다"고 회상했다.

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아버지를 처음 이긴 순간도 떠올렸다. 이세돌은 "아홉 살 때인가, 어린 나이에 처음 이겼을 때는 기분이 좋았다"며 "계속 이기니까 어느 순간에는 기분이 묘하더라"고 말했다.

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이어 "아홉 살 때 아버지라는 존재는 얼마나 큰 존재냐. '이게 맞는 건가' 싶은 묘한 느낌이었다"고 덧붙였다.

이세돌은 2006년 동갑내기 아내 김현진 씨와 결혼해 딸 한 명을 두고 있다.

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narusi@sportschosun.com