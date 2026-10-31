"석진 씨 과해요"…지석진, 광고료 높게 불렀다 무산→양세찬이 대신 찍었다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 지석진이 광고 섭외가 최종 단계에서 무산된 경험을 털어놨다.

31일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '풍향중 후일담은 핑계고｜EP.123 #이성민 #지석진 #양세찬 #유재석'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 유재석은 배우 이성민이 최근 여러 광고를 촬영한 사실을 언급했다. 이성민은 "'풍향중' 덕분이라고 생각한다"며 고마움을 전했다.

Advertisement

이를 듣던 지석진은 "나도 이성민과 함께 들어온 광고가 있었다. 최종까지 갔다가 잘 안됐다"며 "광고가 많이 들어오긴 하는데 끝에 가서 잘 안되더라"고 말했다.

이어 "내가 안 한 광고를 양세찬이 찍은 것도 있다. 내가 좀 많이 불렀더라"고 덧붙여 광고료를 높게 제시한 것이 무산 이유일 수 있다고 짐작했다.

Advertisement

양세찬은 "거기서 광고주가 '석진 씨 좀 과해요'라고 했다"고 농담을 보탰다.

Advertisement

그러자 유재석은 지석진에게 "'다 내려놨어 병'이 있다"고 말했다. "자꾸 욕심이 없고 다 내려놨다고 한다"면서도 "조금 있다 쇼츠를 보면 상자에서 롤렉스가 튀어나온다"고 폭로했다.

Advertisement

유재석은 이어 "쇼츠에 건물이 나오고, 다 그런 것들이다. 물론 본인의 관심사일 수 있는데 왜 자꾸 아닌 척하는지 궁금하다"고 말해 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com