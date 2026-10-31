강수정 "父가 끓여준 곰국에 토사곽란, 이후 유산해 방송 쉬었다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 아나운서 출신 강수정이 방송을 쉬게 된 계기를 밝혔다.

30일 강수정의 유튜브 채널에서는 '안녕하세요 다시 돌아왔어요'라는 제목의 영상이 게재됐다.

유튜브를 재개한 강수정은 온라인 백과사전에 적힌 자신의 정보를 읽는 시간을 가졌다. KBS2 '1대100' 우승으로 5천만 원의 상금을 탄 강수정. 강수정은 "그날 곰국을 잘못 먹고 토사곽란을 했다"고 밝혔다.

Advertisement

강수정은 "우리 엄마가 여행가면서 곰국을 많이 끓여놓고 갔는데 친정아빠가 혼자 계셔서 제가 신혼집에서 다시 왔다. 친정집에서 하루 자면서 아빠가 끓여준 곰국을 먹고 조금 이상하네? 했는데 그날 완전. 방송 마무리 못할 줄 알았는데 우승을 했다"며 놀라운 비하인드를 밝혔다.

상금의 행방을 묻자 강수정은 "잘 썼다. 그리고 되게 슬픈 얘기인데 그러고 나서 제가 방송을 쉬었다. 유산을 했다. 그래서 잘 썼다"고 털어놨다.

Advertisement

이어 "시험관 때문에 수면마취를 많이 해서 기억력이 안 좋다. 사람들이 그런 식으로 동정심 유발하지 말라고 하는데 진심으로. 우리 아들이랑 남편한테도 내가 너를 낳으려고 기억력이 이런 거라고 맨날 얘기한다"며 "갱년기가 앞을 두고 있어서 그런 건지 여기 갔었고 누구를 만났는데 기억이 없을 때가 있다"고 토로하기도 했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com