헤이지니 '노동착취' 폭로에도..."법적 처벌·보상 불가능" 노무사의 냉정한 분석

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[스포츠조선 김준석 기자] 헤이지니 회사 키즈웍스의 전 직원이 제기한 노동착취 주장과 관련해 현직 노무사가 임금 청구와 형사 처벌 등 법적 대응이 어렵다는 의견을 내놨다.

지난 29일 YTN 라디오 '슬기로운 라디오생활'에는 소나무노동법률사무소 김효신 노무사가 출연해 키즈웍스 노동 논란을 분석했다.

앞서 키즈웍스 전 직원 A씨는 헤이지니 밑에서 일하며 과도한 업무로 공황장애를 얻었고 산업재해도 인정받았다고 밝혔다.

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A씨는 연봉 2000만원을 받으며 야근 수당 없이 하루 최대 16시간 일했고, 주말과 명절에도 쉬지 못했다고 주장했다. 건강 악화로 산재를 신청했을 때 회사가 처음에는 돕겠다고 했지만, 이후 업무와 질병의 관련성을 부인하는 의견서를 제출했다는 주장도 했다.

키즈웍스 측은 정해진 임금 체계에 따라 연봉을 지급했고 이후 연봉을 25% 인상했으며 별도 상여금도 지급했다고 반박했다.

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산재 신청을 방해했다는 의혹도 부인했다.

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A씨는 상여금을 받은 사실은 인정하면서도 재직 중 연봉 인상은 2000만원에서 2100만원으로 한 차례뿐이었다며, 인상률은 25%가 아닌 5%라고 주장했다.

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김 노무사는 임금채권의 소멸시효가 3년이며, 형사 책임을 묻기 위한 공소시효도 이미 지났을 가능성이 있다고 설명했다.

그는 "2020년 여름쯤 모든 시효가 끝나 법적으로 할 수 있는 게 없다"며 "사실상 A씨가 법적으로 되돌릴 수 있는 시간이 지났다"고 말했다.

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다만 김 노무사는 정확한 근무시간 등 관련 자료가 확인되지 않아 근로시간과 포괄임금제 문제를 단정하기는 어렵다고 짚었다.

이번 논란은 법적 책임을 묻는 문제와 별개로 회사의 도덕성에 대한 지적이 제기된 사안이라는 취지의 설명도 덧붙였다.

narusi@sportschosun.com