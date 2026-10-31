김혜수, 故 최불암 빈소서 무릎 꿇고 조문객 신발 정리…고두심 품에 안겨 '오열'

사진=미디어몽구

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[스포츠조선 김준석 기자] 김혜수가 고(故) 최불암의 빈소에서 무릎을 꿇고 조문객들의 신발을 정리했다. 고두심을 끌어안고 눈물을 쏟는 모습도 포착됐다.

최근 유튜브 채널 '미디어몽구'와 '미디어픽셀' 등을 통해 최불암의 빈소를 지키는 김혜수의 모습이 공개됐다.

검은 정장을 입은 김혜수는 조문객들을 맞으며 벗어놓은 신발을 가지런히 정리하고, 허리를 깊이 숙여 인사했다.

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고인의 아내 김민자를 세심하게 챙기는 장면도 담겼다. 김혜수는 김민자가 빈소를 나설 때 곁에서 부축하고 목도리를 둘러주며 살폈다.

빈소를 찾은 선배 배우들과 슬픔을 나누기도 했다. 윤여정과 고두심을 맞이한 김혜수는 조문을 마친 고두심을 끌어안고 얼굴을 묻은 채 눈물을 흘렸다. 고두심은 김혜수의 손을 꼭 잡으며 위로했다.

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김혜수와 최불암 부부의 인연은 1987년 드라마 '사모곡'에서 시작됐다.

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김혜수는 작품에서 김민자와 모녀로 호흡을 맞춘 뒤 두 사람과 오랜 인연을 이어왔다. 최불암을 '아버지'라고 부를 정도로 각별한 사이였다.

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최불암은 지난 29일 입원 치료 중 향년 87세로 별세했다. 빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련됐으며, 발인은 11월 2일이다. 장지는 경기도 파주시 동화경모공원이다.

narusi@sportschosun.com