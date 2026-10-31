김광규, 송도 떠나 연희동 자가 마련 "서울 집 사는데 28년 걸렸네" ('놀뭐')

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[스포츠조선 이우주 기자] '놀면 뭐하니?' 멤버들이 김광규의 깜짝 이사 소식을 접한다.

10월 31일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 김기호 안지선 방성수 박은진 김연홍/작가 노민선)에서는 김광규와 함께 '잔치국수 원정대'를 결성한 유재석, 하하, 허경환, 주우재의 모습이 그려진다. 멤버들은 김광규의 일일 수행비서가 되어, 그가 못 잊는 추억의 잔치국수 맛을 찾으러 다닌다.

이동 중 김광규의 깜짝 소식이 전해지며 관심을 집중시킨다. 허경환이 "형 제가 챙겨드리기 쉽게 근처로 이사 오세요"라고 말하자, 김광규가 "나 이사했어"라고 아무도 몰랐던 근황을 밝힌 것. 멤버들은 "형 이사했어?", "왜 말 안 했어?"라고 놀라며 이사한 곳을 궁금해한다.

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이에 김광규는 서울 연희동에 자가를 마련했다는 소식을 전하면서, "서울 집 사는데 28년 걸렸네"라고 오랜 소원을 성취한 기쁨을 드러낸다. 멤버들은 김광규의 경사를 축하하며 잔칫날에 어울리는 '잔치국수' 여정에 한껏 몰입한다.

좋은 소식을 전한 김광규는 과연 인생 잔치국수를 찾을 수 있을지, 그 여정은 10월 31일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.

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wjlee@sportschosun.com