김가연, '♥임요환과 6살차' 예비사위에 울컥 "내가 시다바리라니"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김가연이 예비사위와 단란한 모습을 보였다.

30일 김가연 임요환 부부의 유튜브 채널에서는 '고기 굽기의 달인 사위vs반찬의 여왕 장모 김가연'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

김가연은 요리를 잘하는 예비 사위에게 스테이크, 알리오올리오 비법을 배우기로 했다. 김가연은 "임가네에서 이씨들은 요리를 안 한다. 먹기만 한다. 사위가 해준 요리가 나갔었는데 댓글을 보니까 레시피를 알고 싶다는 분들이 많더라. 얘가 해주는 요리를 먹어보기만 했는데 하는 걸 보면서기술을 훔쳐보도록 하겠다"며 "남편이 파스타를 배우란 애기는 했는데 잘 안 배우게 되더라. 오늘 먹고 배워서 남편 오면 한번 말아 드리겠다"고 밝혔다.

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요리 난이도에 대해 예비 사위는 "저도 하니까 다 하실 수 있지 않겠냐"고 밝혔다. 이에 김가연은 "넌 요리 잘하지 않냐. 쟤는(딸) 안 된다. 쟤는 밀키트도 망하게 하는 애다"라고 폭로했다.

요리를 잘하게 된 계기에 대해 예비사위는 "자취 생활을 오래했는데 먹고 싶은 게 많다 보니 (하게 됐다)"라고 밝혔다. 김가연은 "보통 먹고 싶으면 사먹지 않냐"고 물었고 예비 사위는 "식당에 안 파는 음식들이 많이 있었다. 소고기뭇국 같은 건 식당에 안 팔았다. 안 파니까 제가 해먹었다"고 밝혔다.

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본격적인 요리가 시작됐다. 메인 셰프가 된 예비사위는 "재료 손질 누가해주시냐"고 물었고 김가연은 "나냐"고 되물었다. 김가연의 딸은 "내가 하던 거야"라며 웃었고 김가연은 "내가 누군가의 시다바리(보조)를 할 줄은 몰랐다"고 울컥했다. 이에 예비사위는 "나다 싶으면 해야죠"라고 돌직구를 날렸고 김가연은 "내가 시다바리라니"라고 좌절했다. 그러면서도 김가연은 "근데 어쩔 수 없다. 얘가 잘하니까"라며 예비사위를 도왔다.

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wjlee@sportschosun.com