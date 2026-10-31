'일곱 개의 대죄: 그랜드 크로스', '페르소나5 더 로열'과 만났다…신규 영웅 4종 추가

Advertisement

Advertisement

'일곱 개의 대죄: 그랜드 크로스'가 일본 인기 JRPG '페르소나5 더 로열'과 만났다.

넷마블은 모바일 RPG '일곱 개의 대죄: GRAND CROSS'에 '페르소나5 더 로열' 컬래버레이션 업데이트를 실시했다고 30일 밝혔다.

이번 업데이트는 시리즈 누적 판매량 3000만장을 넘어선 '페르소나' IP를 활용한 것으로, 원작의 주요 캐릭터와 콘텐츠를 게임 안에 구현한 것이 특징이다. 특히 '페르소나' 시리즈 30주년을 맞아 진행되는 컬래버라는 점에서도 의미가 있다.

Advertisement

새롭게 추가된 영웅은【마음의 괴도단】조커와 퀸, 바이올렛, 모나 등 4종이다. 조커·퀸·바이올렛은 콜라보 픽업 소환을 통해 획득할 수 있으며, 600 마일리지를 달성하면 3종 가운데 한 명을 선택할 수 있다.

Advertisement

넷마블은 이용자들의 컬래버 콘텐츠 참여를 유도하기 위한 다양한 이벤트도 마련했다. 스페셜 미션과 룰렛, 교환소, 보스전 등에 참여하면 모나를 최대 6개까지 무료로 획득할 수 있어 필살기 레벨을 최고 단계까지 강화할 수 있다. 접속 보상으로 최대 70개의 다이아와 콜라보 소환 티켓 30장을 지급하는 출석 이벤트도 진행한다.

원작의 주요 인물인 카모시다가 보스로 등장하는 콜라보 이벤트 보스전도 눈길을 끈다. 보스전 클리어와 교환소를 통해 모나와 콜라보 성물 재료 상자, 르블랑풍 주점 가구 등을 얻을 수 있다. 익스트림 난이도를 15회 이상 클리어하면 한정 칭호 'TAKE YouR hEaRT'도 지급한다.

Advertisement

Advertisement

이밖에 15개 미션을 완료하면 모나와 다이아 등을 획득할 수 있는 스페셜 미션, 인게임 콘텐츠를 통해 얻은 마음의 괴도단 예고장으로 참여하는 콜라보 룰렛 이벤트가 진행된다. 사용한 다이아 수량에 따라 코스튬 강화 재료와 콜라보 스페셜 상자 등을 지급하는 페이백 이벤트도 마련했다.

'일곱 개의 대죄: GRAND CROSS'는 2019년 한국과 일본에서 출시된 뒤 2020년 글로벌 서비스를 시작했으며, 전 세계 누적 다운로드 8500만건을 기록하고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com