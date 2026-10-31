'붉은사막' 첫 DLC '미지의 여정' 출시…대양 탐험부터 결혼·하우징까지 콘텐츠 확장

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'붉은사막'이 첫 번째 DLC를 통해 파이웰에서의 모험을 대양과 수중으로 확장하고, 주민들과의 관계 형성부터 결혼, 시설 운영까지 새로운 플레이 요소를 선보인다.

펄어비스는 '붉은사막 인핸스드(Crimson Desert Enhanced)'의 첫 번째 다운로드 콘텐츠(DLC) '미지의 여정(Charting the Unknown)'을 30일(한국시각) 전 세계에 출시했다고 밝혔다.

이번 DLC의 가장 큰 변화는 기존 전투와 탐험 중심의 게임 플레이에 생활형 콘텐츠를 대거 추가했다는 점이다. 새로운 이야기를 비롯해 대양 항해와 수중 탐험, 인물 간 관계 형성, 경제 활동, 하우징 등 파이웰에서 즐길 수 있는 콘텐츠의 범위를 넓혔다.

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새로운 이야기는 치열한 전투 끝에 파이웰을 지켜낸 클리프와 웅카, 데미안이 각자의 삶의 목적을 찾아 나서는 과정을 다룬다. 탐험의 무대도 육지를 넘어 대양으로 확장된다. 직접 건조한 선박을 타고 새로운 섬을 탐험할 수 있으며, 바닷속에 잠수해 숨겨진 보물과 유적, 비밀을 발견하는 것도 가능하다.

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주민들과의 관계를 발전시키는 시스템도 눈길을 끈다. 클리프와 웅카, 데미안은 파이웰 주민들과 신뢰를 쌓아 연인 관계를 맺거나 결혼할 수 있다. 해방한 거점의 시설을 임대하고 운영해 재화를 축적하는 등 경제 활동도 새롭게 추가됐다.

하우징 시스템은 집의 구조를 직접 설계하는 수준으로 발전했다. 실내 인테리어뿐 아니라 벽과 창문 등 구조물의 배치와 기본적인 건축까지 이용자가 직접 할 수 있다. 특정 성을 해방하면 안뜰과 내부 공간을 꾸며 자신만의 공간으로 활용할 수도 있다. 전투와 탐험에 집중했던 기존 게임에 생활과 경영, 관계 형성이라는 요소를 더했다는 점에서 이번 DLC는 '붉은사막'의 플레이 경험을 확장하는 시도다.

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'붉은사막 인핸스드: 미지의 여정'은 PS5(플레이스테이션5), X박스 시리즈 X|S, 스팀, 애플 맥, 에픽게임즈 스토어에서 만나볼 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com