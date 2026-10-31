'오딘: 발할라 라이징', 중국 외자판호 획득…현지 공략 본격화

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라이온하트 스튜디오의 대표작 '오딘: 발할라 라이징'이 중국 시장 진출을 위한 마지막 관문 중 하나인 외자판호를 획득했다. 국내에서 장기간 흥행을 이어온 대형 MMORPG가 중국 시장에서 새로운 성장 기회를 맞게 됐다.

라이온하트 스튜디오는 자사가 개발한 MMORPG '오딘: 발할라 라이징'이 중국 서비스를 위한 외자판호를 획득했다고 30일 밝혔다. 중국 서비스명은 '오딘: 신반'으로, 현지 퍼블리싱은 즈룽게임(ZLONGAME)이 맡는다. 즈룽게임은 베이징에 본사를 둔 글로벌 게임사로, '랑그릿사', '라플라스M', '아르케랜드', '천지겁: 유성재림' 등을 150여개 국가에 서비스하며 해외 사업 경험을 쌓아왔다.

'오딘: 발할라 라이징'은 북유럽 신화를 바탕으로 한 오픈월드 MMORPG다. 광활한 심리스 월드와 고품질 그래픽, 대규모 전투 콘텐츠 등을 앞세워 국내외 이용자들의 호응을 얻었다. 2021년 출시 당시 대한민국 게임대상에서 대상(대통령상)을 포함해 4관왕에 오르며 작품성을 인정받았다. 이후 2022년 대만, 2023년 일본에 이어 2025년 글로벌 서비스로 영역을 넓혔다. 국내에서도 출시 이후 장기간 매출 상위권을 유지하며 라이온하트 스튜디오의 핵심 IP로 자리 잡았다.

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이번 외자판호 획득은 '오딘: 발할라 라이징'의 해외 사업 확대에 중요한 계기가 될 것으로 보인다. 특히 중국은 대형 MMORPG에 대한 이용자층이 두터운 시장인 만큼, 현지 퍼블리셔인 즈룽게임의 운영 역량과 라이온하트 스튜디오의 현지화 전략이 성과를 좌우할 것으로 예상된다.

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라이온하트 스튜디오는 축적된 개발 경험과 현지화 노하우를 바탕으로 중국 시장 공략을 준비하고 있다. 구체적인 서비스 일정과 상세 정보는 추후 공개할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com