故 김주혁, 사망 9년 지나도 풀리지 않은 의문…법의학자가 바라본 그날

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[스포츠조선 이우주 기자] 법의학자 유성호가 고(故) 배우 김주혁의 사인에 대해 이야기했다.

30일 유성호의 유튜브 채널에서는 '법의학자가 바라본 김주혁 씨의 그날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

김주혁은 2017년 10월 30일 서울 강남구 삼성동 영동대로 인근에서 차량 전복 사고로 갑작스럽게 세상을 떠났다. 김주혁이 떠난 지 9년이나 됐지만 아직 정확한 사고 경위와 사인은 밝혀지지 않아 안타까움을 더했다. 사고 당시 앞 차량 운전자가 김주혁이 가슴을 부여잡고 있었다고 밝혀 심근경색으로 사망했을 가능성이 높다는 추측이 있었지만 직접적인 사인은 머리뼈 골절 등 두부손상으로 확인됐다.

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유성호는 "사실 저랑 친한 친구가 부검을 했다. 부검을 굉장히 잘하는 친구고 꼼꼼한 친구인데 부검 결과가 어땠냐. 놀랍게도 심장 동맥 손상이나 혈관 이상 염증 등의 소견은 전혀 확인되지 않았다"며 "심장 검사할 때 육안으로만 보지 않고 현미경으로 근육도 많이 본다. 그런데 심근경색증이나 심장 전도계 이상이 확인되지 않았다. 즉 부검에서 심근경색증은 사고 원인으로 제외할 수 있다"고 밝혔다.

하지만 유성호는 "다만 중요한 게 있다. 현미경으로 본다 해서 부정맥을 알 수 있는 거 아니다. 부검에서 심장에 이상이 없다고 해서 사고 직전에 있는 모든 부정맥을 배제할 수 있는 건 아니다. 부정맥은 부검의 한계로 볼 수 있다. 있을 수 있다는 것"이라며 "사고 이후에 흔적이 안 남기 때문에 '확인되지 않았다'와 '절대로 없었다'는 다른 이야기다. 약간의 찝찝함이 있을 수 있다는 것"이라 밝혔다.

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유성호는 "최종적으로 김주혁 씨의 사망원인은 교통사고로 인한 외상성 머리 손상"이라며 "그런데 사고의 원인, 왜 근본적으로 이 분이 가슴을 부여잡았던 게 정말이라면 왜 그랬는지는 사실 상 답변을 내리기 어렵다. 죄송스럽다"며 "지금까지 나왔던 거 살펴봤고 부검 감정서나 사진을 봤는데 부검의도 답답해했던 기억이 난다"고 안타까워했다.

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wjlee@sportschosun.com