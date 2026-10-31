'이광수♥' 이선빈, '논현동 피바다' 과거 인정..."펀치게임 859점 기록"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이선빈이 '논현동 피바다'라는 별명에 얽힌 과거를 공개했다.

지난 30일 유튜브 채널 '집대성'에는 '연기하겠습니다… 죄송합니다 포기하겠습니다… | 빈집대성 ep.7 이선빈'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이선빈은 NCT DREAM 제노, 재민과 만나 이야기를 나눴다.

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대화 중 이선빈의 별명인 '논현동 피바다'가 언급됐다.

이선빈은 "바야흐로 8~9년 전"이라며 별명을 인정하며 당시 펀치 게임에서 859점을 기록했다고 밝혔다.

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이선빈을 어떻게 불러야 할지 고민하던 제노와 재민은 '선빈쌤'과 '이모' 사이에서 호칭을 망설이기도 했다. 이선빈이 "이모는 아니다"라고 선을 긋자 두 사람은 결국 '선빈쌤'이라고 부르기로 했다.

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또 재민이 과거 유명한 '까불이'였다는 이야기가 나오자 이선빈도 "나도 그렇다"며 공감했다. 두 사람은 장난기 넘치는 성격이라는 공통점을 발견해 웃음을 더했다.

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한편 이선빈은 배우 이광수와 공개 열애 중이다.

narusi@sportschosun.com