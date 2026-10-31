"드디어 송혜교?"…'핑계고', 공유가 데려올 게스트 출연 예고에 '들썩'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '핑계고' 새 게스트 출연 예고에 팬들이 들썩이고 있다.

31일 유튜브 콘텐츠 '핑계고' 측은 "10월의 마지막 날, 계원님들께 따끈한 웃음의 온기를 드리고자 다가오는 소식을 전한다"며 공지사항을 게재했다.

첫 번째 소식으로 '깡촌캉스2'를 예고한 '핑계고' 측은 "계주(유재석)와 욱동이(이동욱), 희창이(남창희), 그리고 상상이(이상이)가 상상이네 아버지 고향인 충남 보령에서 먹고 놀고 웃고 떠들다 왔다. 11월 21일 공개 예정이니 잊지 말고 함께해달라"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "그전에 올해의 마지막 핑계고 에피소드도 놓치지 말라"며 "오랜만에 유공(공유) 계원이 신입계원을 데리고 놀러왔다. 의형제 쌥쌥이(양세찬)까지 합세해 신나게 떠들었다"며 오는 11월 14일 새로운 영상 공개를 예고했다.

이에 팬들은 공유가 데려올 게스트로 배우 송혜교를 추측했다. 공유와 송혜교가 오는 12월 11일 공개될 넷플릭스 오리지널 '천천히 강렬하게'로 호흡을 맞췄기 때문. 홍보 일정과 맞물려 주연배우인 두 사람이 함께 출연하는 것 아니냐는 추측이 불거지며 새 영상에 대한 기대감이 더욱 높아지고 있다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com