야옹이 작가, 둘째 출산 6개월 만에 '-30kg'…"마운자로·약 손도 안 댔다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 웹툰 작가 야옹이가 둘째 출산 후 30kg 감량에 성공했다고 밝혔다.

야옹이 작가는 31일 SNS에 운동복 차림으로 촬영한 영상을 올렸다.

화면에는 '170 / 51'이라는 숫자와 함께 "저도 힙딥은 채우기 힘드네요. 운동이 답이다. 그래도 이제 -30kg 달성"이라는 글이 담겼다.

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약이나 보조제 도움을 받았다는 추측에는 선을 그었다. 야옹이 작가는 마운자로를 비롯한 약과 보조제를 복용하지 않았다고 밝히며, 출산 후 다이어트 운동 루틴과 식사 방법을 정리해 공개하겠다고 예고했다.

앞서 야옹이 작가는 둘째 출산 당시 체중이 83kg이었다고 공개했다.

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조리원 퇴소 때는 72kg, 출산 6개월 차에는 54kg까지 감량했다며 모유 수유와 하루 1만 보 걷기, 저녁을 거르고 클린식을 먹는 생활을 다이어트 방법으로 소개한 바 있다.

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한편 야옹이 작가는 웹툰 '여신강림'으로 이름을 알렸다. 이혼 후 아들을 홀로 키우다 2022년 웹툰 작가 전선욱과 결혼했으며, 지난 3월 둘째 아들을 출산했다.

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narusi@sportschosun.com