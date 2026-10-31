[롤드컵] 추첨 운도 지독하게 없다…한화생명, 빌리빌리와 8강행 결정짓는 '단두대 매치'

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운이 없어도 이렇게 없을 수 있을까.

한화생명e스포츠가 결국 추첨 운에 기대지 않고 스스로의 실력으로 8강 진출을 일궈내야 하는 상황에 놓였다. 스위스 스테이지 5경기 동안 LCK(한국)와 LPL(중국), LEC(유럽)의 강호들을 잇달아 만난데 이어 마지막 8강 결정전인 5라운드에선 또 다시 LPL의 빌리빌리 게이밍과 맞붙게 됐기 때문이다.

한화생명은 31일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 앨런시 크레딧 유니언 오브 텍사스 이벤트 센터에서 열린 '2026 리그 오브 레전드 월드 챔피언십'(롤드컵) 스위스 스테이지 4라운드에서 LEC의 G2 e스포츠를 2대0으로 완파했다. 이로써 2승2패를 기록한 한화생명은 8강 진출을 결정짓는 최종 5라운드에 진출했다.

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그러나 4라운드 종료 후 진행된 5라운드 대진 추첨 결과는 반갑지 않았다. 같은 2승2패를 기록중인 중국의 강호 빌리빌리와의 맞대결이 성사된 것이다. 두 팀의 운명이 걸린 승부는 11월 1일 같은 장소에서 열린다.

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한화생명 입장에선 지독한 대진 불운이 이어지고 있다. 1라운드에서 LPL의 TES를 꺾으며 산뜻하게 출발했지만, 2라운드에서 LCK의 젠지에 패했고 3라운드에선 또 다른 LPL 팀인 IG에 무릎을 꿇었다. 1승2패로 탈락 위기에 몰린 상황에서 4라운드 G2를 잡고 기사회생했지만, 마지막 상대 역시 만만치 않은 빌리빌리다.

결국 스위스 스테이지 5경기 내내 상대적으로 전력이 약한 것으로 평가받는 LCS(북미), CBLOL(브라질), LCP(아시아태평양) 소속 팀들과는 단 한 차례도 만나지 못했다.

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이미 8강 진출을 확정한 다른 LCK 팀들과 비교하면 차이가 더욱 두드러진다. 3전 전승으로 가장 먼저 8강에 오른 젠지는 3라운드에서 LCS의 라이온을 상대했다. 3승1패로 8강에 합류한 T1 역시 1라운드에서 CBLOL의 LOS, 3라운드에서 LCP의 CFO와 맞붙었다. 상대적으로 부담이 적은 1~2경기씩 치른 셈이다.

한화생명으로선 이제 더 이상 대진 운을 탓할 수도 없는 상황이다. 다만 1~3라운드 단판 승부에서 1승2패에 그쳤던 것과 달리 다전제로 치러진 4라운드에선 G2를 상대로 완벽한 경기력을 보여줬다는 점은 긍정적이다. 특히 '제우스' 최우제의 꾸준한 활약이 돋보였다.

빌리빌리와의 맞대결이 기대되는 또 다른 이유도 있다. 두 팀은 지난 7월 한국 대전시에서 열린 미드 시즌 인비테이셔널(MSI) 결승에서 맞붙었으며, 당시 한화생명이 극적인 3대2 역전승을 거두고 우승을 차지했다. 이번에는 결승이 아닌 8강 진출을 놓고 일찌감치 외나무다리에서 만나게 됐다.

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빌리빌리 역시 최근 경기력이 불안하다. 지난 30일 4라운드에서 같은 LPL 소속인 TES와 맞붙었지만 1대2로 패했다. 경기 도중 선수들 사이의 커뮤니케이션이 원활하게 이뤄지지 않는 모습까지 노출하며 팀워크에 문제를 드러냈다. 한화생명으로선 상대의 불안 요소를 얼마나 효과적으로 공략하느냐가 승부의 관건이 될 전망이다.

31일 현재 8강에는 LCK의 젠지와 디플러스 기아, T1, LPL의 IG와 TES 등 양대 리그에서 모두 5개 팀이 진출한 상태다. 한화생명이 빌리빌리를 꺾는다면 LCK는 지난해에 이어 2년 연속 롤드컵 출전 4개 팀 모두 8강에 오르는 성과를 거두게 된다.

이밖에 5라운드에서 LEC의 카르민 코프와 모비스타 코이도 리그 '내전'으로 8강행을 다투며, 홈그라운드에서 대회를 치르는 LCS의 마지막 희망 라이온은 LOS와 스위스 스테이지 최종 승부를 펼친다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com