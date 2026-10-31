'서머너즈 워', SWC2026 월드 파이널 앞두고 아레나 보상 이벤트

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컴투스가 글로벌 e스포츠 대회 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2026(SWC2026)' 월드 파이널을 앞두고 게임 내 이벤트를 통해 축제 분위기를 끌어올린다.

컴투스는 글로벌 히트작 '서머너즈 워: 천공의 아레나'에서 오는 11월 15일까지 아레나 미션 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 SWC2026 본선 일정을 마무리하고 최종 우승자를 가리는 월드 파이널을 앞둔 시점에 마련됐다. 결승 무대에 오를 12명의 선수가 확정된 가운데, 이용자들도 실시간 PvP 콘텐츠인 월드 아레나를 즐기며 대회 열기를 함께 느낄 수 있도록 보상 혜택을 강화했다.

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이벤트 기간 월드 아레나에서 승리하면 명예 훈장을 기존보다 2배 획득할 수 있다. 명예 훈장은 월드 아레나 상점에서 각종 소환서와 형상 변환 등으로 교환할 수 있는 재화다.

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매일 월드 아레나를 1회 플레이하는 데일리 미션을 완료하면 명예 훈장 50개를 추가로 받을 수 있으며, 누적 완료 횟수에 따라 연성석과 빛과 어둠의 소환서 등도 지급된다. 특히 누적 10회 완료 이후에는 추가 미션을 수행할 때마다 신비의 소환서 1장을 제공해 최대 9장까지 획득할 수 있다.

월드 아레나 누적 승리 횟수에 따른 보상도 준비했다. 정해진 승리 횟수를 달성하면 데빌몬과 전설의 소환서 등을 받을 수 있으며, 이벤트 기간 중 달성한 월드 아레나 등급에 따라 신비의 소환서와 명예 훈장도 추가로 지급한다.

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한편 SWC2026 월드 파이널은 오는 11월 14일 낮 12시 서울 KBS 아레나에서 열린다. 세계 각 지역 예선을 거쳐 본선에 오른 12명의 선수들이 올해 세계 최강자 자리를 놓고 마지막 승부를 펼친다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com