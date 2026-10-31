'9살 연하♥' 은지원, 2세 상상… "아이 고등학생 되면 난 세상에 없어"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 은지원이 2세를 상상했다.

31일(오늘) 밤 10시 35분 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(연출 김태준, 이하 '살림남')에서는 '종이 인형'에서 연년생 남매의 '슈퍼 대디'로 거듭난 슬리피가 박현호-은가은 부부와 '공동 육아'를 펼치는 하루가 공개된다.

이날 슬리피-우아 부녀는 박현호-은가은 부부와 딸 서원이를 만나 반갑게 인사한다. 슬리피는 이들에게 "우리집에서의 내 육아 참여도는 거의 100%다"라고 호기롭게 외친다.

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하지만 이내 "사실은 일이 별로 없어서…"라고 실토해 짠내 웃음을 안긴다. 박현호는 "선배님~"이라며 슬리피와 '동병상련 포옹'을 나눈다.

훈훈한 인사 후, 슬리피는 "우아의 어린이집 운영위원을 맡고 있다"며 "엄마들의 단톡방에도 나 혼자 아빠로 들어가 있다. 심지어 그 단톡방을 내가 만들었다"고 '육아 만렙 고수'의 위엄을 드러낸다.

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박현호의 '리스펙'을 받은 슬리피는 곧장 공동 육아에 나서고, 박현호-은가은 역시 서원이와 우아를 함께 돌보며 '아이 둘 육아'를 간접 체험한다.

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그러던 중 슬리피가 둘째 생각에 대해 묻자, 은가은은 "잘 모르겠다. 생각이 매일매일 바뀐다"고 답한다.

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슬리피 역시 "우리 아내도 '둘째까지가 끝'이라고 했는데 요즘은 셋째를 갖고 싶다고 한다"라며 아내의 '셋째 계획'을 언급했다.

이에 은가은은 "제가 나이가 있어서 둘째를 낳을 거면 빨리 가져야 할 것 같다"면서도 "지금의 자리까지 힘겹게 올라왔는데, (둘째 때문에 연달아 쉬면) 다 잃을까 봐…"라고 경력 단절을 우려하는 '현실 고민'을 꺼낸다.

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그럼에도 박현호는 "이왕이면 한 살이라도 젊을 때 키워야 수월하지 않을까"라고 되묻고, 은가은은 "그것도 맞다. 서원이가 스무 살이면 난 60세가 된다"며 공감한다.

부부의 대화를 듣던 MC 은지원은 "난 (만약 2세가 태어나서) 고등학생이 되면 이 세상에 없겠는데?"라고 '폭탄 발언'을 날려, 스튜디오에 자리한 박서진과 스페셜 게스트 아일릿(ILLIT) 윤아의 '리액션 고장' 사태를 일으킨다.

슬리피는 "우리도 (은박 부부와) 상황이 비슷했다"며, 우아를 낳자마자 초고속으로 둘째를 가진 이유를 솔직하게 터놓는다.

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슬리피는 "결혼 후 아내가 자연 임신이 됐는데 안타깝게 유산했다. 이후, 검사를 위해 찾은 병원에서 30대의 나이임에도 난임 판정을 받았다. 힘겹게 시험관을 시도한 끝에 첫째를 가졌다"고 밝힌다.

이어 그는 "'지금이 아니면 더 이상 둘째는 힘들다'는 의사의 소견에 출산 후 3개월 만에 다시 시험관 시술을 시도해 곧바로 둘째는 낳게 됐다"고 힘들었던 출산 과정을 고백한다.

narusi@sportschosun.com