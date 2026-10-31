컴투스홀딩스, '페이탈 클로' 무료 DLC 추가…난이도 세분화·스피드런 도입

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컴투스홀딩스가 PC·콘솔 신작 '페이탈 클로(Fatal Claw)'의 콘텐츠 확장에 나섰다. 난이도 선택 기능과 스피드런 모드를 추가해 이용자층을 넓히고, 전투 및 편의성 개선을 통해 게임 완성도를 끌어올린다는 전략이다.

컴투스홀딩스는 엔데브게임즈가 개발한 액션 어드벤처 게임 '페이탈 클로'에 무료 다운로드 콘텐츠(DLC)를 추가했다고 30일 밝혔다.

이번 업데이트의 핵심은 난이도 선택 기능이다. 기존에는 제한적이었던 플레이 환경을 '탐험가(쉬움)', '전사(보통)', '시련(어려움)' 등 3단계로 세분화했다. 선택한 난이도에 따라 주인공 '키샤'의 능력치와 몬스터 출현 빈도, 보스 공격 패턴 등이 달라진다. 초보 이용자의 진입 장벽을 낮추는 동시에 고난도 플레이를 선호하는 이용자에게는 새로운 도전 과제를 제시한 셈이다.

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기록 경쟁 요소인 '스피드런 모드'도 추가했다. 특정 구간을 제한된 시간 안에 돌파하는 방식으로, 기존 탐험과 전투 중심의 게임 진행에 새로운 플레이 동기를 부여한다.

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전투 콘텐츠도 확장했다. 10종의 신규 합성 스킬을 추가해 전투 조합의 폭을 넓혔으며, 주인공 키샤의 신규 의상 '엑사무의 예복'도 선보였다. 커뮤니티 이벤트에서 선정된 서포터즈들의 이름을 게임 내 오브젝트에 반영하는 등 이용자 참여 요소도 도입했다.

초반 아이템 획득 경로와 마을 상점의 아이템 판매 가격을 조정하는 등 게임 내 불편 사항도 개선했다. 단순한 콘텐츠 추가를 넘어 기존 플레이 환경을 보완하는 데 초점을 맞춘 업데이트다. '페이탈 클로'는 신비로운 고양이 키샤와 함께 미지의 지하 세계를 탐험하는 메트로배니아 장르의 액션 어드벤처 게임이다. 횡스크롤 액션과 캐릭터 성장 시스템을 결합했으며, 감염된 적의 능력을 흡수해 전투에 활용하는 독특한 시스템을 갖췄다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com