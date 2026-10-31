한국e스포츠학회, 11일 21일 부산서 가을 학술대회…교육·전술·지역산업 논의

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e스포츠 산업의 지속가능한 성장과 새로운 발전 동력을 모색하는 학술대회가 부산에서 열린다. 학교 교육에서의 e스포츠 활용부터 종목별 전술 체계 구축, 지역 산업의 안정적인 운영 방안까지 산업 전반의 과제를 학계와 현장 전문가들이 함께 논의한다.

한국e스포츠학회는 오는 11월 21일 국제 게임전시회 '지스타 2026'이 열릴 예정인 부산 벡스코(BEXCO)에서 '2026 한국e스포츠학회 가을 학술대회'를 개최한다고 밝혔다.

' e스포츠산업: 지속가능한 생태계와 새로운 성장동력'을 주제로 열리는 이번 학술대회는 e스포츠 교육·연구·산업 현장의 성과를 공유하고 향후 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 학술대회는 한국e스포츠학회와 젠지 이스포츠의 업무협약(MOU) 체결, 개회식, 주제발표, 포스터 세션, 종합토론 순으로 진행된다.

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주제발표는 교육과 경기 전략, 지역 산업이라는 세 가지 관점에서 이뤄진다.

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첫 발표자로 나서는 임태형 전주교육대 교수는 'e스포츠 문화를 향유하는 초등 예비교사의 학교 e스포츠 교육 인식에 대한 질적 탐색'을 주제로 학교 교육 현장에서 e스포츠가 갖는 교육적 의미와 활용 가능성을 살펴본다.

이어 하재필 국제대 교수는 'e스포츠 전술 체계의 부재와 정립 필요성: MOBA와 FPS 장르를 중심으로'를 발표한다. e스포츠가 전문적인 경기 영역으로 성장하고 있지만, 종목별 특성을 반영한 전술 체계와 이를 뒷받침할 연구는 여전히 과제로 남아 있다는 점에서 주목되는 주제다.

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대학생과 대학원생, 연구자들이 참여하는 포스터 발표 세션이 이어진다. e스포츠 산업과 교육, 문화, 기술 등 다양한 분야의 연구 성과를 공유하고 학술 교류를 진행하는 자리다.

한국e스포츠학회는 신진 연구자들의 참여를 확대하기 위해 포스터 발표 참가자도 모집한다. 별도의 참가 자격 제한은 없으며, e스포츠 관련 연구에 관심 있는 누구나 신청할 수 있다. 희망자는 11월 8일까지 연구 초록(Abstract)과 규격에 맞춘 포스터 PDF 파일을 학회 사무국 이메일로 제출하면 된다. 포스터 규격은 세로 120㎝, 가로 90㎝이며 참가비는 5만원이다.

세번째 주제발표는 이장주 이락디지털문화연구소 소장이 맡는다. '지역 e스포츠 사업의 운영과 지속가능성: 부산 사례를 중심으로 본 재원 조달과 지역 가치 창출'을 주제로 지역 e스포츠 산업이 안정적으로 운영되기 위한 재원 확보 방안과 지역사회와의 연계 가능성을 짚는다. 주제발표 이후에는 종합토론과 질의응답이 이어진다. 학계와 산업계 관계자들이 e스포츠 산업의 주요 현안을 공유하고 실질적인 협력 방안을 논의할 예정이다. 이번 행사는 한국e스포츠학회가 주최·주관하며 동양대학교 이스포츠사업단과 젠지 이스포츠가 후원한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com