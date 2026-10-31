T1 아카데미 루키즈, 4회 연속 풀리그 1위…LCK AS 플레이오프 돌입

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차세대 LCK 스타를 발굴하는 아카데미 무대가 우승 경쟁에 들어간다. T1 이스포츠 아카데미 루키즈가 4회 연속 풀리그 1위를 차지한 가운데, 6개 팀이 플레이오프에서 최종 우승을 놓고 경쟁한다.

2026 LCK 아카데미 시리즈(LCK AS) 하반기 아카데미 리그가 31일부터 플레이오프에 돌입한다.

LCK AS는 LCK 팀 소속 아카데미와 스쿨리그 상위 팀들이 참가하는 차세대 선수 육성 무대다. 이번 하반기 풀리그에는 LCK 소속 아카데미 9개 팀과 스쿨리그를 통해 진출한 은평메디텍고 게이밍 등 총 10개 팀이 참가했다.

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지난 25일 종료된 풀리그에서는 T1 이스포츠 아카데미 루키즈가 1위를 차지했다. 지난해 상·하반기와 올해 상반기에 이어 4개 대회 연속 풀리그 정상에 오르며 꾸준한 경쟁력을 과시했다.

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디플러스 기아 유스가 2위에 올랐고 DN 수퍼스 아카데미, KT 롤스터 아카데미, 한화생명e스포츠가 각각 3~5위를 기록했다. 마지막 플레이오프 진출권은 농심 이스포츠 아카데미를 제치고 6위에 오른 한진 브리온 아카데미가 차지했다.

플레이오프는 10월 31일부터 11월 8일까지 매주 주말 온라인으로 진행된다. 모든 경기는 5전 3선승제 세미 더블 엘리미네이션 방식으로 치러진다. 31일과 11월 1일 1~2라운드를 시작으로 7일 승자조와 패자조 3라운드가 열린다. 8일에는 결승 진출전과 최종 결승전을 통해 우승팀을 가린다.

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우승팀에는 트로피와 상금 250만원이 주어진다. 준우승팀은 150만원, 3~4위 팀은 각각 100만원을 받는다. 경기 중계는 각 경기일 오후 2시부터 시작하며 이성훈·이준성 캐스터와 '쿠로' 이서행 해설이 마이크를 잡는다. LCK 챌린저스 리그 공식 SOOP 채널과 치지직을 통해 시청할 수 있다. 대회 관련 정보는 LCK AS 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다. LCK AS는 라이엇 게임즈가 주최하고 라이엇 게임즈와 한국e스포츠협회가 공동 주관하는 공식 아카데미 리그다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com