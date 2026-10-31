'에픽세븐', 스팀 정식 서비스 시작…신규 서버 '파운드리'도 오픈

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스마일게이트의 모바일 RPG '에픽세븐'이 글로벌 PC 게임 플랫폼 스팀에 진출했다. 신규 서버까지 함께 열면서 플랫폼 확장을 통한 신규 이용자 확보와 기존 서비스의 저변 확대에 나섰다.

스마일게이트는 슈퍼크리에이티브가 개발한 턴제 전략 RPG '에픽세븐'이 스팀 정식 서비스를 시작하고 신규 서버 '파운드리'를 오픈했다고 30일 밝혔다.

이번 스팀 진출은 글로벌 이용자들의 플랫폼 다변화 요구를 반영한 것이다. 기존 모바일과 PC 클라이언트 '스토브'에 이어 글로벌 최대 PC 게임 플랫폼인 스팀에서도 게임을 즐길 수 있게 됐다. 특히 콘솔 패드 조작 기능을 지원하는 등 스팀 환경에 맞춘 기능도 추가했다.

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스팀 서비스와 함께 문을 연 신규 서버 '파운드리'는 스팀뿐 아니라 스토브 PC 클라이언트와 모바일에서도 접속할 수 있다. 신규 이용자들이 기존 이용자들과의 경쟁 부담 없이 게임에 적응할 수 있도록 일정 기간 PvP 콘텐츠에서 독립된 매칭 서버로 운영된다.

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초기 정착을 돕기 위한 지원책도 마련했다. 정착 지원 버프 이벤트를 통해 영웅과 계정의 성장을 촉진하는 효과를 제공하고, 매일 무료 영웅 소환 기회도 지급한다. 게임 접속과 콘텐츠 플레이에 따라 장비와 성장 재료, 영웅 스킨 등도 획득할 수 있다.

스팀 진출을 앞두고 진행한 사전 위시리스트 이벤트에는 10만명 이상이 참여했다. 플랫폼 확장에 대한 글로벌 이용자들의 관심을 확인한 만큼 실제 신규 이용자 유입으로 이어질 수 있을지가 주목된다.

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게임 내 신규 콘텐츠도 추가했다. 29일부터 12월 10일까지 특별 서브 스토리 '시크릿 래빗홀'을 운영한다. 바니족 최고의 명탐정 '바니걸 명탐정 모로'가 조수 '알렌시아'와 함께 승전 파티에서 발생한 테러의 단서를 추적하는 이야기다.

스토리를 진행하면 88레벨 장비 3종을 획득할 수 있다. 신규 바니걸 캐릭터 3종과 스킨 2종을 모두 수집하면 특별 펫도 제공한다. 이와 함께 '명조수 알렌시아의 사건 수첩'과 '럭키 보드 파티' 이벤트를 통해 강화석과 이모티콘 등 추가 보상도 지급한다. 스마일게이트는 이번 스팀 진출을 계기로 기존 모바일 중심의 이용자층을 PC 플랫폼으로 확대하고 글로벌 서비스 접점을 넓힌다는 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com