백지영, '마약 논란' 정석원♥ 품은 이유…"평소 어떤 사람인지 알기 때문에"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 백지영이 과거 마약 투약으로 물의를 빚은 남편 정석원을 곁에서 지킨 이유를 밝혔다.

평소 그가 어떤 사람인지 알았기에 다시 품을 수 있었다는 설명이다.

31일 유튜브 채널 '백지영'에는 백지영·정석원 부부가 선우용여와 대화를 나누는 영상이 공개됐다.

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이날 정석원은 결혼 초를 떠올리며 "제가 좀 많이 방황하는 시기가 있었는데 지금은 이겨냈다"고 말했다.

이어 "사랑을 하는 기쁨과 주는 기쁨을 이 사람을 통해 알게 됐다"고 백지영에게 고마움을 전했다.

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정석원은 또 "결혼 초반에 제가 말썽을 피웠다"며 "트러블을 미리 다 겪어서 지금은 너무 행복하다"고 털어놨다.

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백지영은 "사람들은 자꾸 석원 씨가 잘못했을 때 제가 보듬어줬다고 얘기한다"며 "원래 그런 사람이었다면 저도 뒤돌아섰을지도 모른다"고 말했다.

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그러면서 "평소에 어떤 사람인지 알기 때문에 잘못하니까 '이때는 내가 보듬어줘야겠다'는 생각이 들었다"고 설명했다.

이에 선우용여는 "네가 정석원의 근본을 아니까 그런 것"이라며 공감했다.

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앞서 정석원은 2018년 마약 투약 혐의로 재판에 넘겨져 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 자숙 기간을 거친 그는 2024년 연극 무대에 오르며 활동을 재개했다. 백지영과 정석원은 2013년 결혼해 2017년 딸을 얻었다.

narusi@sportschosun.com