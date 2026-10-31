김광규, 유재석 반말에 멱살 잡았다 "너도 이서진 닮아가냐" ('놀뭐')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김광규가 자신에게 반말한 유재석의 멱살을 잡아 웃음을 안겼다.

31일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 김광규의 일일 수행비서가 되어 수발을 드는 유재석, 하하, 허경환, 주우재의 모습이 그려졌다.

이날 유재석은 김광규가 휴대전화를 자주 잃어버린다는 말을 듣고 대신 챙겼다. 이에 김광규는 "재석이가 선물해 준 거다"라며 화면이 접히는 최신형 휴대폰을 자랑했다.

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그러나 이내 "케이스가 자꾸 떨어진다. 케이스까지 해주면 안 되냐. 벌써 깨졌다"고 요청해 모두를 폭소하게 했다.

유재석은 웃음을 터뜨리면서도 "내가 케이스를 해주겠다"고 약속했다. 뒤늦게 민망해진 김광규는 "농담이다. 이건 편집하자. 너무 상도덕이 없다"고 수습해 웃음을 더했다.

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그런가 하면 주우재는 최근 김광규가 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'에서 대성통곡하는 모습을 봤다고 언급했다. 그러자 김광규는 "내가 울었다고? 네가 울었지"라며 당황했다.

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유재석도 김광규가 울지 않았다며 그의 편을 들던 중 무심코 "얘가 언제"라고 반말했다. 이를 듣고 울컥한 김광규는 "너도 서진이 닮아가느냐"며 유재석의 멱살을 잡아 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이에 유재석은 "형이 어려 보여서 그렇다"고 재빨리 수습하며 유쾌한 분위기를 이어갔다.