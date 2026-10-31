전진, ♥류이서와 유산 아픔 뒤 리마인드 웨딩 중 울컥 "미안하고 고마워"

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[스포츠조선 정안지 기자]전진♥류이서 부부가 결혼 6주년을 맞아 리마인드 웨딩 촬영을 진행했다.

31일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 "전진♥류이서의 '200만원'으로 가성비 스드메 하는 법"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 류이서는 "작년이 결혼 5주년이었다. 그때 리마인드 웨딩 사진을 찍고 싶었다"라면서 지난해 이루지 못했던 소망을 결혼 6주년을 맞아 실현하게 됐다고 전했다.

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부부는 웨딩숍으로 향했고, 류이서는 다양한 스타일의 빈티지 웨딩드레스를 착용했다. 이때 전진은 아내의 드레스 자태에 "이거 좋다", "너무 예쁘다"라면서 눈을 떼지 못했다. 이어 "옆에서 사진 찍으면 거의 아빠뻘이다. 어린 신부님하고 결혼한 느낌이다. 자기가 너무 동안이다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

잠시 후 두 사람은 빈티지 웨딩드레스와 턱시도를 차려입고 본격적인 촬영에 돌입했다. 전진은 "기대된다"라며 "첫 웨딩 사진도 마음에 들었지만 그때는 방송이랑 여러 가지를 같이 하다 보니까 신경을 제대로 못 쓴 거 같았는데 드디어 이번에 좀 원하는 대로 찍는 거 같다"라고 설렘을 감추지 못했다.

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이때 제작진은 부부 손에 끼워진 커플링을 발견, 류이서는 "이번에 맞췄다"라며 자랑했다.

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촬영을 마친 뒤 전진은 "아까 잠깐 아내 보다가 울컥했다. 우리가 벌써 연애까지 하면 거의 8년 넘게 미안하고 고맙고 이런 거 있지 않나. 너무 고맙고 사랑스러우면 미안해지기도 한다"라며 애틋한 마음을 전했다. 반면 류이서는 "포즈가 힘들구나"라면서 현실적인 생각을 전해 웃음을 자아냈다.

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한편, 전진은 지난 2020년 승무원 출신 류이서와 결혼했다. 최근 두 사람은 결혼 6년 만에 시험관 시술을 통해 2세를 준비에 나선 가운데 최근 유산의 아픔을 겪었다고 고백해 안타까움을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com