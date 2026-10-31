김광규, 28년 만에 서울 자가 마련 "송도 떠나 연희동 구축 아파트로 이사" ('놀뭐')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김광규가 연희동의 구축 아파트를 매입하며 28년 만에 서울 내 집 마련의 꿈을 이뤘다.

31일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 김광규의 일일 수행비서가 되어 수발을 드는 유재석, 하하, 허경환, 주우재의 모습이 그려졌다.

이날 김광규는 "사실은 1년 전부터 국수가 재료가 좀 싸니까 레시피를 배워서 국숫집을 조그맣게 해볼까 생각했다"며 국숫집 운영을 고민한 이유를 털어놨다.

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이어 "집에 혼자 있으면 우울하니까 새로운 사람들하고 이야기하기도 좋을 것 같았다"고 털어놨다.

이를 들은 유재석은 허경환에게 "다른 사람은 몰라도 광규 형은 네가 좀 챙겨라"고 당부했다. 허경환이 "내가 챙기기 쉽도록 근처로 이사 오면 안 되느냐"고 묻자 김광규는 "나 이사 왔다"고 깜짝 고백했다.

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멤버들이 "왜 이야기하지 않았느냐. 어디로 온 것이냐"고 궁금해하자 김광규는 "연희동으로 이사 왔다"고 밝혔다. 이어 "대출받아서 집을 샀다. 완전 구축 아파트"라고 설명해 축하를 받았다.

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유재석은 "사실 송도가 그 안에 있으면 너무 좋은데 스케줄 하러 오기가 힘들다"고 말했다. 주우재는 "연희동만 해도 심적으로 얼마나 가깝냐"며 축하했다.

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김광규는 "상암에서 가깝다"며 "서울 집 사는데 28년 걸렸다"며 오랜 소원을 이룬 기쁨을 드러냈다.

한편 김광규는 2021년 인천 송도에 위치한 50평대 주상복합아파트를 매입하며 내 집 마련에 성공했다. 해당 아파트는 한때 시세가 14억 원까지 오른 것으로 알려졌다.