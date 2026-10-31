이희경, 43세에 첫 아들 출산 후 오열…"임신중독증에 긴급 제왕절개"

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[스포츠조선 정안지 기자]개그우먼 이희경이 결혼 10년 만에 첫아들을 품에 안았다.

이희경은 31일 자신의 SNS를 통해 "출산 소식 전한다. 10월 30일 득남했다"라며 직접 출산 소식을 전했다.

이어 이희경은 어렵게 만난 아들에게서 눈을 떼지 못했고, 결국 눈물을 흘리며 벅찬 감정을 드러냈다.

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그는 "사실은 11월 5일 예정이었는데 며칠 사이 갑자기 임신중독 증상이 시작돼서 어제 급하게 제왕을 해야 했다"라고 밝혔다. 이어 "다행히 지금은 아기와 나 모두 건강하고 출산을 하고 나니 혈압 수치와 모든 것이 다 정상으로 돌아와서 감사 또 감사한 마음뿐"이라면서 "회복도 엄청 빠른편이다"라고 현재 상태를 전했다.

이희경은 "제왕절개는 통증이 후불제라면서요? 제왕절개 2일 차. 그래도 겁먹었던 것보다는 견딜만한 것 같다"라면서 "자연분만하신 산모님들 사이에서 열심히 회복 중"이라며 환하게 웃었다.

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또한 이희경은 "존재만으로도 축복인 아이. 쭈글쭈글해도 엄마 눈엔 포동포동 귀여워"라면서 아들을 향한 애틋한 마음을 표현했다.

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한편, 이희경은 지난 2016년 7세 연상의 사업가와 결혼했으며, 지난 4월 결혼 10년 만의 임신 소식을 알려 많은 축하를 받았다.

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anjee85@sportschosun.com