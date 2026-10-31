"화장실서 잘못 만나면 턱 잡혀" 차예련 학폭 의혹에 동창들까지 '진실 공방'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 차예련이 학교폭력 의혹을 전면 부인한 가운데, 동창이라고 밝힌 네티즌들의 상반된 주장이 잇따르면서 진실 공방이 이어지고 있다.

지난 29일 한 온라인 커뮤니티에는 '85년생 여배우 학폭 가해자 제발 활동 좀 그만해주길'이라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자 A씨는 중학교 동창인 배우 C씨로부터 재학 시절 지속적인 괴롭힘을 당했다고 주장했다. 해당 글에는 배우의 실명이 적히지 않았지만, 일부 네티즌들이 출생 연도와 출신 학교 등 글에 담긴 정보를 근거로 차예련을 지목하면서 논란이 확산됐다.

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A씨는 교실과 화장실, 학교 근처 건물 등에서 수시로 괴롭힘을 당했으며, 뺨을 맞아 고막이 찢어지고 얼굴이 심하게 부은 적도 있다고 주장했다. 체육복과 교과서를 빌려 간 뒤에는 돌려주지 않거나 물건을 돌려달라고 하면 욕설을 했다는 주장도 내놨다.

그러면서 "TV나 유튜브 등에 웃으며 나오거나 좋은 아내, 좋은 엄마, 요리 잘하는 배우, 건강한 캐릭터로 소비되는 것을 보면 고통을 느낀다"며 사과와 활동 중단을 요구했다. 의혹을 부인할 경우 동창들의 증언과 추가 자료를 공개하겠다고도 예고했다.

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이에 대해 차예련의 소속사 HB엔터테인먼트는 30일 "확인 결과 사실무근이다"라며 의혹을 전면 부인했다.

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소속사의 해명 이후 온라인에서는 자신을 당시 동창이라고 소개한 네티즌들의 댓글이 이어졌다.

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한 네티즌은 "폭행 같은 큰 학폭은 목격을 확실히 한 게 아니어서 뭐라 말 못 하겠지만, 담배 피우고 아이들 꼽주고 체육복이니 교과서니 자기 물건처럼 빌려 가며 동창들 두렵게 했던 여자 일진 무리 5명 중 1명이었던 것은 사실"이라고 주장했다.

이어 "그동안은 그렇게 주목받는 편이 아니라서 폭로하는 사람이 없던 건가, 소속사가 관리를 잘해준 건가 아니면 일진이긴 했어도 큰 학폭은 없었나 보다 하고 궁금했었다"며 "학폭이 있었다면 꼭 사과받고 조금이라도 치유받았으면 하는 마음에 남긴다"고 전했다.

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또 다른 네티즌들도 "학폭 사실무근이라는 기사에 대단하다 생각한다. 본인은 알지 않냐. 일진 여왕벌 놀이 했던 그때 인정하고 때린 분께 사과하시는 게 사람 도리라 생각한다", "화장실에서 잘못 만나면 턱 잡히지. 데뷔했을 때부터 간 크다 생각함"이라는 댓글을 남기며 A씨의 폭로에 힘을 실었다.

반면 이와 정반대되는 주장도 등장했다. 자신을 같은 학교 출신이라고 밝힌 한 네티즌은 "당시 예쁘기도 했고 소문이 좋지 않았던 건 맞다. 싫어하는 애들도 꽤 있었다. 다만 내가 기억하기로는 누굴 때리거나 괴롭히고 다니는 애는 아니었다"고 주장했다. 금품이나 물건을 빼앗는 행동도 기억에 없다고 했다.

중·고등학교 동창이자 같은 반이었다고 밝힌 또 다른 네티즌은 당시 학교의 생활지도가 매우 엄격해 다른 학생들을 위협하는 이른바 '일진 무리'가 활동하기 어려운 환경이었다고 반박했다. 또 차예련은 학생 시절부터 모델과 연예 활동을 해 출석 일수를 채울 정도로만 학교에 나왔으며, 학교에서는 주로 잠을 잤다고 기억했다. 다만 해당 댓글은 현재 삭제된 상태다.

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온라인에서는 이처럼 A씨의 주장을 뒷받침하거나 부인하는 댓글이 맞서고 있다. 이런 가운데 일부 네티즌들은 차예련의 유튜브 채널에 해명을 요구하는 댓글을 남겼다가 삭제됐다고 주장하기도 했다.