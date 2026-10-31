"네가 정상적인 엄마라면" 이현이, ♥남편 공격적 발언에 부부싸움

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[스포츠조선 정안지 기자]모델 이현이가 남편과의 부부싸움 일화를 공개하며 육아 과정에서 겪은 갈등을 털어놨다.

31일 유튜브 채널 '워킹맘이현이'에는 역술가 박성준이 이현이의 집을 찾아 부부의 관상과 성향을 살펴보는 영상이 공개됐다.

이날 이현이는 "이 집에 와서 아이들을 출산했다. 아이 키우면 다들 그런다고 하는데 되게 많이 싸웠다"라면서 최근 남편과의 갈등을 언급했다.

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아들이 해외에서 4주간 지낸 뒤 장거리 이동을 거쳐 새벽 4시에 집에 도착했다. 이때 이현이는 귀국 당일 아들과 일정을 계획했지만, 남편은 아들이 장시간 이동으로 피곤한 만큼 충분히 쉬게 해주고, 오랜만에 돌아온 날인 만큼 가족끼리 시간을 보내자고 제안했다.

이현이는 "이렇게 예쁘게 얘기 안 했다. 굉장히 공격적으로 이야기를 했다"라면서 "'네가 정상적인 엄마라면'이라면서 이야기를 하더라. 거기에 긁혔다"라고 말했다. 이어 그는 "아이가 심심해하니까 마라탕 먹으러 나갈까 했는데, '정상적이면 안 나간다'고 해서 빈정이 상해서 안 나갔다"라고 설명했다.

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그러면서 이현이는 "남편은 그런 일이 있으면 왜 왜 사과를 안 하냐고 한다. '마라탕 먹으러 갈래?'라고 물어보는 게 사과할 일이냐"라며 억울한 마음을 드러냈다.

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그러자 박성준은 이현이에 대해 "섬세하고 세심한 면이 있고 여린 부분도 강하기 때문에 말이나 단어 하나, 표정, 눈빛 하나로 상처 받기 쉬운 에너지는 가지고 있다"라고 설명했다. 이어 "'정상적이지 않다'거나 '정상적이라면'이라는 단어 자체가 아내에게 자극적으로 다가갈 수 있다"라고 짚었다.

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anjee85@sportschosun.com