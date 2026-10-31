이하이♥도끼, 신곡 MV서 로맨틱 키스..공개 열애 후 거침없는 애정 표현

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[스포츠조선 조윤선 기자] 공개 연애 중인 가수 이하이와 래퍼 도끼가 신곡 뮤직비디오에서도 거침없는 애정 표현을 선보였다.

31일 유튜브 채널 '808 HI Recordings'에는 도끼와 이하이의 신곡 'KAI' 뮤직비디오가 공개됐다.

뮤직비디오에는 두 사람이 함께한 행복한 순간들이 담겼다. 이하이와 도끼는 아름다운 해변을 손잡고 걷는가 하면, 커플룩을 맞춰 입고 함께 음식을 먹으며 소소한 일상을 즐겼다.

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나란히 앉아 바다를 바라보던 두 사람은 로맨틱한 입맞춤을 나누기도 했다. 자연스러운 스킨십으로 실제 연인의 달콤한 분위기를 고스란히 드러냈다.

이하이는 같은 날 자신의 SNS에 "KAI 무료 공개함 808HI 유튜브로 나도 모니터하러 감!"이라는 글을 올리며 신곡을 뮤직비디오를 홍보했다. 이와 함께 도끼와 찍은 커플 셀카도 공개해 눈길을 끌었다.

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도끼와 이하이는 지난 3월 SNS를 통해 서로를 향한 애정을 공개적으로 드러내며 사실상 열애를 인정했다. 당시 도끼는 이하이와 함께 찍은 사진에 "TO MY LADY"라고 적었고, 이하이 역시 도끼를 "내 하나뿐인 도끼", "MY MAN DOK2"라고 표현하며 연인 관계임을 알렸다.

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두 사람의 인연은 2016년 MBC '무한도전' 역사 힙합 프로젝트에서 시작됐다. 당시 유재석과 도끼가 함께한 곡 '처럼'에 이하이가 피처링으로 참여하면서 음악적 인연을 맺었다.

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이후 두 사람은 연인을 넘어 음악적 동반자로도 행보를 함께하고 있다. 힙합·R&B 기반 레이블 '808 HI Recordings'를 공동 설립했으며, 지난 3월에는 듀엣곡 'You & Me'를 발표했다. 해당 곡 역시 사랑을 주제로 한 가사로 두 사람의 관계와 맞물려 화제를 모았다.