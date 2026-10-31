오윤아, '♥4살 연하' 재혼 후 발달장애 子 기적 근황...러닝 대회 4.2KM 완주

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 오윤아가 아들 민 군의 남다른 성장과 도전에 기쁨을 드러냈다.

오윤아는 31일 자신의 SNS를 통해 "오늘도 열정 민!!"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 이날 열린 '2026 AUTISM RACE'에 참가한 오윤아의 아들 민 군의 모습이 담겨있다.

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4.2KM 코스에 도전한 민 군은 36분 만에 완주에 성공했다. 이후 엄마 오윤아와 함께 기록 앞에 서서 브이 포즈를 취하며 기쁨을 드러냈다.

그런 아들의 도전이 기특했던 오윤아는 "다 혼자 뛰었냐. 대박이다. 잘했다. 최고다"라면서 아낌없는 칭찬과 응원을 보냈다.

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앞서 오윤아는 지난 29일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에 출연해 "민이가 스무 살이 됐다. 취업도 했다"라며 아들이 프로 수영선수로 장애인 수영팀에 입단했다는 소식을 전했다.

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민 군은 스페셜올림픽(지적장애 및 자폐성 장애가 있는 어린이와 성인을 위한 비영리 국제 스포츠 대회) 국내 예선 경기에 참가하기 위해 훈련 중이었다. 엄마의 응원 덕분인지 민이는 꾸준한 노력으로 첫 출전임에도 자유형 동메달과 배영 은메달을 획득했다.

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또한 당시 오윤아는 "(남편이)민이한테 정말 잘해줬다. (남편이)민이를 데리고 대중목욕탕을 갔다. 민이 생애 첫 경험이었다. 그때 민이가 반한 것 같다. 민이가 남자아이라 내가 어려운 것들이 많았는데 남편이 다 가르쳐줬다"라고 밝히며 고마운 마음을 전했다. 이어 "사귀기 전에 남편이 민이에게 스키를 알려준다고 땀을 뻘뻘 흘리는데, 그 모습이 감동으로 다가왔다"라고 말했다. 덕분에 민이는 '삼촌(오윤아 남편) 껌딱지'가 됐다고 전했다.

한편, 오윤아는 2015년 이혼한 뒤 발달장애가 있는 아들을 홀로 양육해 왔다. 지난 7월 4살 연하의 비연예인 남성과 혼인신고를 마치고 재혼 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

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anjee85@sportschosun.com