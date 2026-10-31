허경환, 잘생긴 외모에 동료도 속수무책…"얼굴 보느라 회의 못 해"

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[스포츠조선 정안지 기자] 개그맨 허경환이 개그우먼들이 꼽은 최고의 인기남으로 언급됐다.

31일 유튜브 채널 '계그우먼들'에는 "그래서 결혼 전으로 돌아가면 누구랑 사귈래?"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 정경미는 조승희에게 "개그맨이 되고 나서 이성적으로 괜찮다고 생각한 사람 없었냐"라고 물었다. 그러자 조승희는 "이건 다 누구나 그럴 것 같다. 신인 때"라고 말하자, 정경미는 "너도 허경환이냐"라고 말해 웃음을 안겼다.

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조승희는 "허경환 선배가 '조승희 시간 되냐. 둘이 회의 하자'라고 하더라"면서 "녹화 끝나고 만났는데 메이크업을 하고 왔더라. 사람이 반질반질하게 생겼더라"라면서 당시를 떠올렸다. 이어 "머리통이 너무 작고 너무 멋있더라"면서 "회의를 하나도 못 했다. 멋있어서 집중이 안 됐다"고 솔직하게 털어놨다.

이에 정경미는 "앞으로도 그런 미남은 개그맨 중에 나올 수가 없다"라며 허경환의 남다른 외모를 인정했다.

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조승희는 "여심을 홀리는 젠틀함도 있고 카리스마도 있고 부드럽고 다정함도 있다"라고 말했다. 김경아 역시 "여자를 유혹해야지 하는 젠틀함이 아니다"라고 거들었다.

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이에 정경미는 "심지어 모든 개그우먼한테 관심이 없다"라고 덧붙였고, 이에 김경아는 "그러니까 자꾸 애닳는다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com