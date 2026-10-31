이경실, 89평 아파트 경매 위기.."김지선이 빌려준 1억에 눈물 쏟아"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 이경실이 급하게 1억 원이 필요했던 당시, 망설임 없이 전액을 빌려준 김지선에게 평생 잊지 못할 고마움을 전했다.

31일 유튜브 채널 '지식인사이드'에는 '방송 40년하고 느낀 인맥 관리가 하나도 쓸모없는 이유ㅣ지식인초대석 EP.185 (이경실 1부)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이경실은 "동료들한테 돈을 한 번도 꿔본 적이 없는데 재작년에 아파트 문제 때문에 시끄러울 때 처음으로 동료한테 돈을 꿔달라고 이야기해봤다"고 털어놨다.

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그는 "2억 원 정도가 있어야 됐는데 1억 원이 모자랐다. 그래서 김지선한테 전화했다. '지선아, 언니가 이걸 해결하려는데 1억 원이 모자란다. 네가 꿔줄 수 있는 만큼만 꿔줘 볼래?'라고 했다"며 당시를 떠올렸다.

이어 "1억 원을 다 꿔달라고는 말 못 하고 지금 1억 원을 만들어야 되는 상황이라고 했다"고 설명했다.

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이경실은 "지선이가 '알았다'고 하더니 조금 뒤에 문자가 와서 '언니, 여기저기서 돈 꾸지 마라. 내가 그냥 1억 원 보내겠다'고 했다"며 "그때 얼마나 고맙고 눈물이 났는지 모른다"며 김지선을 향한 고마움을 드러냈다.

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그러면서 "한꺼번에 갚고 싶었는데 한꺼번에 안 됐다. 1억 원을 다 갚는 데 1년 정도 걸렸던 것 같다"고 밝혔다.

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이경실은 "지선이에 대한 고마움이 너무 꽉 차 있어서 내가 뭔가를 만들면 제일 먼저 생각나는 게 지선이"라며 "지금 나한테 가장 고마운 사람은 지선이다"라고 말했다.

이어 "지선이한테 항상 문자로 '지선아, 나 죽을 때까지 너한테 고마움을 잊지 못한다'고 하면 '언니, 그만해'라고 한다. 그러면 내가 '아니다. 진짜로 고맙다'고 한다"고 전했다.

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앞서 지난해 5월 이경실이 소유한 서울 용산구 이촌동 293㎡(89평) 아파트가 채무 문제로 인해 법원 경매로 나왔다는 소식이 전해졌다.

당시 이경실은 "결론부터 말씀드리면 잘 해결됐다"며 "해결하고 있는 와중에 기사가 나와 나도 당황하고 놀랐다"고 밝혔다. 그는 몇 년간 방송 활동을 쉬면서 안정적인 수입을 얻기 위해 투자를 시작했으나, 3년 전부터 일이 꼬이면서 문제가 생겼다고 설명했다. 이후 관련 채무가 해결되면서 아파트 경매 절차도 취소된 것으로 알려졌다.