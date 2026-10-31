'49세' 은지원, 재혼 1년만 2세 걱정 "고등학생 되면 난 없겠는데" ('살림남2')

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[스포츠조선 정안지 기자]은지원이 벌써 육아를 걱정했다.

31일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 슬리피가 박현호-은가은 부부와 공동 육아를 하는 하루가 공개됐다.

이날 슬리피가 박현호, 은가은 부부에게 "둘째 계획이 있냐"라고 물었다. 이에 은가은은 "잘 모르겠다. 생각이 매일매일 바뀐다"고 답했다.

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슬리피는 "아내도 '둘째까지가 끝'이라고 했는데 요즘은 셋째를 갖고 싶다고 한다"라며 "근데 이것도 매일 다르다"라며 아내의 셋째 계획을 언급했다. 이어 슬리피는 "아이들이 너무 예쁘다. 둘째 고민을 왜 했나 싶다"라고 육아의 기쁨을 전했다.

이에 은가은은 둘째 고민 이유에 대해 "나이가 있어서 둘째를 낳을 거면 빨리 가져야 할 것 같다"면서도 "일 욕심이 많다. 둘째 생기면 육아에 더 신경 써야 하는데 이 자리를 잃을까 봐"라면서 경력 단절을 우려하는 현실 고민을 드러냈다.

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이어 은가은은 "딸 서원이 스무 살이면 난 60세가 된다"라며 했다. 부부의 대화를 듣던 MC 은지원은 "난 (만약 2세가 태어나서) 고등학생이 되면 이 세상에 없겠는데? 세상에 없겠다. 결혼도 못 시키고 죽는다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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한편, 은지원은 2010년 결혼 후 2012년 이혼했으며, 지난해 이혼 13년 만에 9살 연하의 스타일리스트와 재혼했다.

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anjee85@sportschosun.com